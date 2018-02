Vuelven a las calles médicos y enfermeras de Oaxaca

Oaxaca

Otra vez ante la falta de acuerdos con autoridades del gobierno estatal y federal, médicos y enfermeras de la secciones 35 y subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (STNSS) volvieron a protestar y a suspender labores en clínicas y hospitales del estado para exigir el pago de terceros institucionales.

Los manifestantes, además realizaron marchas que limitaron el paso de vehículos en la capital.

Los inconformes avanzaron de la carretera 190 Oaxaca-México a la zona del Centro Histórico, donde se plantaron frente a las oficinas de la Secretaría de Salud.

Otro grupo de médicos, marcho de la sede del Hospital Civil, que está localizado en la zona norte de la capital al zócalo, donde después se movilizaron para juntar sus protestas con el otro grupo disidente que se apoderó de las oficinas administrativas.

En tanto el Hospital Civil se ha mantenido en paro de labores desde hace 36 días, desde el pasado 16 de enero, atendiendo solo el área de urgencias y este lunes se sumaron a la suspensión de actividades los hospitales de la región mixteca.

El líder de la sección 35 del SNTSS, Mario Félix Pacheco, reprochó la falta de respuestas del gobierno estatal a sus demandas, argumentando que la mesa de diálogo se mantiene estancada sin respuesta a la petición para recategorizar al personal de contrato a fin de asegurar su permanencia en sus centros laborales.

Además exigió que se cumpla con el pago de las prestaciones de los trabajadores de base, y de los terceros institucionales, ya que argumentó que los empleados se encuentran reportados ante el buro de crédito por la deuda que tiene la Secretaría de Salud con cajas de ahorro, Fonacot, Fovissste y hasta con el mismo ISSSTE.

Dijo que la mesa de atención con los médicos y enfermeras, no se finiquito solo con la salida del ex secretario de Salud Juan Díaz, sino es necesario que el gobierno estatal y federal se hagan cargo de los pasivos heredados por el gobierno del ex gobernador Gabino Cué que llevaron a su crisis financiera a las instituciones sanitarias estatales.

MMR