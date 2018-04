Con vigilia en Veracruz exigen justicia por estudiantes de cine

Veracruz

Con veladoras, vestidos de blanco y negro, así como pancartas donde se leían exigencias de justicia, estudiantes y egresados de las diferentes facultades de la Universidad Veracruzana realizaron la noche de este miércoles una vigilia en memoria de los jóvenes de cine desaparecidos y asesinados en Jalisco.

TE RECOMENDAMOS: CNS reforzará investigación por estudiantes asesinados

La vigilia "por todos los desaparecidos a causa de esta guerra sin fin del crimen organizado y el gobierno", fue para exigir justicia y seguridad.

#NoSonTresSomosTodxs se leía en las pancartas que portaban los jóvenes que se apostaron en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informática de la UV en Boca del Río.

El caso de los jóvenes Javier Salomón Aceves Gastelúm, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, quienes fueron privados de su libertad tras realizar el rodaje de un proyecto escolar sobre una película de horror, terminó así, como un filme de terror, expresaron.

"No queremos vivir con miedo, queremos libertad, seguridad, justicia y futuro", reclamaron los manifestares que se trasladaron al bulevar Adolfo Ruiz Cortines para que automovilistas que circulaban en la zona se sumaran a la exigencia de justicia y seguridad.

"No son tres, somos todos los que exigimos respeto, los que buscamos libertad... Escúchenos porque no vamos a parar de gritar, no pararemos de cantar, nunca dejaremos de luchar y de buscar porque hoy quiero que les quede claro que México no es suyo, México es nuestro. No les pido un minuto de silencio porque eso es lo que no debemos hacer, no quedarnos callados", expresó uno de los jóvenes.

"México el país donde los muertos son culpables de su propia muerte", se leía en algunas pancartas.

Paola Cruz, egresada de la UV, recordó que en Veracruz se han sufrido casos similares a los de los jóvenes asesinados en Jalisco.

Entre ellos, el caso de Playa Vicente, cuyos jóvenes fueron desaparecidos por policías en Tierra Blanca en 2016.





VJCM