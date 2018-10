Veracruz reconoce desvío de recursos de Seguro Popular

Isabel Zamudio

El secretario de Salud de Veracruz, Arturo Irán Suarez Villa, admitió un faltante de más de 8 mil millones de pesos porque no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos.



Milenio publicó hoy que en los últimos cinco años fiscales revisados (2013-2017), la Auditoría Superior de la Federación realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país. En Veracruz encontraron irregularidades por 4 mil 73 millones de pesos.



Dichas irregularidades van desde operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin documentación probatoria.



El funcionario estatal reconoció que la Secretaría de Salud fue una de las dependencias más lastimadas por la corrupción del pasado gobierno, encabezado por Javier Duarte, pues hasta 2016 detectaron más de 8 mil millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Planeación no suministró del Seguro Popular.



Dijo que además del desvió no se localizaron 219 bienes y equipo, lo que generó un daño patrimonial de 148 millones de pesos.



Por esos desvíos, más de 320 mil personas dejarán de tener acceso a servicios de salud por falta de reafiliación al padrón.



Suárez Villa admitió que el actual gobierno no pudo concluir 183 obras de centros de salud y hospitales que fueron abandonadas durante la administración de Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán.



En tanto, representantes de la iniciativa privada y del sector obrero en Veracruz aseguraron que de nada sirve que el secretario de Salud estatal haya reconocido el faltante si no hay un castigo para los culpables.



Antonio Hanna Grayeb, de la Federación Internacional de Bienes Raíces en su capítulo para la Américas; Luis Exsome Zapata, de la Cámara del Autotransporte de Carga; y Tomas Tejeda Martínez del Sindicato del Transporte de la CROC, coincidieron en que deben sancionarse los desvíos, pero especialmente no permitir que sigan ocurriendo.



Los líderes coincidieron en que hay que obligar a los responsables a devolver el dinero, pues aunque sean detenidos y lleguen a pasar algún tiempo en la cárcel, cuando salen siguen siendo millonarios.



“No se trata solo de que paguen la culpa sino que se regresen los recursos, pero hay que trabajar en este tema. Creo que nosotros lo que buscamos como ciudadanos ver es que se respete la ley en todos los aspectos. Deben ser más severos, ya que lo que vamos viendo es que algunos servidores públicos hacen mal uso de los recursos, se quedan con los recursos y después dicen bueno voy a pagar mi pena, pero ya están multimillonarios, pagan su pena, salen y tiene su lana y eso no puede pasar; tiene que actuarse en dos vertientes, que se sancione y que devuelvan”, dijo el presidente de la Federación Internacional de Bienes Raíces en su capítulo para la Américas.



Luis Exsome Zapata, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, dijo que hay que fincar responsabilidades de quien haya hecho mal uso de los recursos.



“Es un tema que ya nos afectó en el pasado en el Estado y no puede seguirse repitiendo en el presente. Yo creo que es la parte que estamos exigiendo los empresarios y los ciudadanos, que se aplique la ley y que haya un estado de derecho que realmente nos garantice la correcta aplicación de los recursos públicos; imagínate el tema que hablas es muy sensible el tema del Seguro Popular, es lamentable ver los hospitales que no hay medicamentos, que no hay atención para el público y que se están desviando esos recursos, deberían estar sancionados, debería haber una pena a todas las personas que estén desviando los recursos”.



Para el dirigente del Sindicato del Transporte Materialistas de la CROC en la entidad, Tomás Tejeda Martínez, el Seguro Popular debería eliminarse o modificarse, pues no está cumpliendo con su cometido y solo ha servido para malos manejos.



“Desvío de dinero y robo dinero por supuesto que se debe de castigar, claro que sí, estamos totalmente de acuerdo en que se castigue, pues si no les ha faltado mano firme yo creo que (las autoridades) entran en complicidad y eso lo debe de ver este nuevo gobierno”.





