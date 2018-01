Pide Tribunal Electoral de Hidalgo candidatos indígenas a diputados

Pachuca

Los tres distritos electorales locales de Hidalgo con más del 70 por ciento de población indígena, San Felipe Orizatlán, Huejutla e Ixmiquilpan, deberán ser representados por candidatos indígenas y los partidos políticos deberán asegurar que sus candidatos tengan raíces indígenas para garantizar su representación en el proceso electoral 2018, resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH).

Dicha resolución fue mediante el análisis del juicio para la protección de derechos políticos ciudadanos con expediente TEEH-JDC-240/2017, interpuesto por el ciudadano con raíces indígenas otomíes, Gilberto Cortés Novoa, donde impugna el acuerdo del Instituto Electoral estatal (IEEH) donde se establecen los lineamientos para garantizar la representación indígena en las candidaturas a diputados locales.

El magistrado Jesús Raciel García Ramírez consideró que, a pesar de ser una acción afirmativa los lineamientos resultan insuficientes, ya que de los tres distritos con mayor población indígena sólo se le pedía a los partidos políticos tener candidatos indígenas en uno de ellos, además de no imponer sanciones a los institutos políticos en caso de no hacerlo y finalmente no garantizar un método para verificar la pertenencia de los candidatos a un sector o población indígena.

Por ello, propuso el magistrado García Ramírez, "debe ajustarse la acción afirmativa para que los partidos solamente postulen a candidatos indígenas, que se garantice su representación y así se garanticen los derechos indígenas y sólo de manera excepcional que no fuera indígena por vía de la candidatura independiente".

Igualmente los partidos políticos que no cumplan con este lineamiento deben ser acreedores a una sanción, y finalmente el IEEH debe establecer en la modificación del acuerdo los elementos para garantizar de manera idónea la pertenencia indígena.

"Esta representación se debe justificar, su pertenencia a una comunidad indígena mediante certificación y no sólo autoadscripción; además deberán demostrar el vínculo a través de trabajos con organizaciones que los asocien con la comunidad indígena", añadió.

En tanto, el magistrado presidente del TEEH, Manuel Cruz Martínez, reconoció que es un tema que ya se había trabajado desde 2017 con la intención de generar consciencia de que la población indígena ha sido tradicionalmente rezagado en estos procesos y deben tener participación y representación en los cargos de elección pública.

"Realmente que estos personajes líderes de sus comunidades y que tienen presencia en la población que sean electivos, puedan participar; pero no sólo eso, sino que deben cumplir con la paridad de género, no solamente nos referimos a hombres sino también mujeres, esto no evita que haya paridad, evidentemente respetaremos los usos y costumbres, pero también hay mujeres líderes que han estado participando y no se les había dado la oportunidad y se establece un parámetro más", manifestó.

La resolución del Tribunal Electoral estatal, explicó, es importante debido a que en los proyectos nacionales solamente se descartó a los distritos con menos del 60 por ciento de población indígena, "en Hidalgo los 3 distritos locales hay entre el 70 y 80 por ciento de población indígena, ese tipo de medidas es una discriminación positiva, como se dice en derecho, para que haya mayor población de participación, por ello se debe incluir los tres distritos".

Hay dos mecanismos para verificar la pertenencia a pueblos indígenas; se trata de "los lenguaparlantes, y quienes se autoadscriben, lo que se pretende es que los partidos políticos verifiquen nexos con las comunidades indígenas, que tengan una representatividad y que sean parte de esta población para no tener una representación solo de nombre".

MMR