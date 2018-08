En Tlaxcala, taxistas protestan para retirar unidades de aplicación móvil

Cerca de cien taxistas de los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Chiautempan y Zacatelco, entre otros, bloquearon la ciudad capital como una medida de presión para que el Gobierno Estatal retire de la circulación a las unidades de la empresa “PRONTO”.

Los permisionarios partieron del Centro Expositor para arribar en caravana a bordo de sus unidades hasta Palacio de Gobierno con la finalidad de entregar un documento donde expresan sus exigencias y argumentos para que esa empresa sea suspendida definitivamente.

Al llegar al Palacio de Gobierno, el gremio taxista se dijo dispuesto a cambiar paradigmas en el servicio que prestan para hacerlo más eficiente hacia los usuarios, entre ellos, la regulación de las tarifas.



De esa manera, luego de bloquear por más de dos horas el centro, acordaron con autoridades estatales volver a reunirse el 29 de agosto próximo con la SEGOB para tomar acuerdos respecto a ese tema.

Entrevistado sobre el asunto, uno de los representantes del movimiento, Reynaldo Delgado, dijo que sí se sentarán nuevamente para llegar a acuerdos pero la postura inalienable de los taxistas es de rechazo a la aplicación electrónica de transporte privado, debido a que se encuentra fuera de la legalidad y el Congreso Local no ha legislado respecto a reformar a la Ley del Transporte de Tlaxcala sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte público.

Sin embargo, reprochó que hayan pasado nueve meses en los que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE), así como los Diputados Locales, no ha resuelto el tema, ni han legislado para prohibir o regular la presencia de esa plataforma, a la que acusaron de haberles quitado clientes que utilizaron por años un taxi para trasladarse.

Remarcó que en Tlaxcala la plataforma PRONTO sigue siendo una competencia desleal porque sus choferes no pagan impuestos, refrendos, ni seguros especiales; y aunque “nosotros no estamos en contra de esos operadores, porque todos tenemos derecho al trabajo, pero ellos ahora sí son un monopolio, la única que está ganado es la señorita (Nydia Cano, directora de la aplicación) con 250 agremiados que pagan 500 pesos mensuales y va a incrementar su parque vehicular, entonces eso no es justo para los permisionarios que no somos un monopolio”.