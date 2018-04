Ofrecen candidatos de Morena un cambio estructural en Tlaxcala

Puebla

Con el toque de puertas casa por casa ofreciendo un proyecto de renovación de México, los candidatos a diputados federales y senadores, garantizaron a su militancia ganar el próximo 1 de julio.



Los abanderados de la alianza Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima por el Senado; José de la Luz Sosa Salinas, Rubén Terán Águila y Lorena Cuéllar Cisneros por los Distritos federales 1, 2 y 3, respectivamente, abrieron campaña en la sede estatal morenista este domingo.



Los tres perfilados a legisladores federales y los dos a senadores de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, empezaron sus actos de campañas y se dijeron preparados para hacer frente a las malas prácticas de los partidos opositores e incluso de las instituciones electorales, rumbo al 1 de julio.



En un acto masivo en Tlaxcala, se concentraron cientos de simpatizantes que coinciden con las siglas del partido del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador candidato a la Presidencia de la Republica.



En el contexto y en representación del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Leticia Ramírez, sostuvo que la campaña de Juntos Haremos Historia estará marcada con el sello de acercamiento a los ciudadanos casa por casa, austera pero honesta para explicar el proyecto de nación que busca la transformación de la vida pública.



“Hago un llamado a los correligionarios y simpatizantes de la coalición a llevar a todos los rincones del Estado el periódico Regeneración que edita MORENA, pues ahí están publicadas las 50 acciones para el renacimiento del País donde destacan propuestas de paz, unidad, empleo y bienestar, recuperar a México de abajo hacia arriba y cambiar la guerra por la reconciliación”, conminó.



Dentro de las participaciones destacadas Lorena Cuéllar Cisneros, advirtió a los presentes que los partidos de oposición van a intentar dividirlos, sin embargo deben mantenerse firmes porque la cuarta transformación de México está en marcha y ya nadie la parará.



“Los invito a estar muy pendientes de las maniobras que hagan los partidos de oposición, ellos van a utilizar todas sus artimaña para ganar, una de ellas será dividirnos, adviértale a su familiares, a sus amigos, que no se dejen engañar, ellos sobre todas las cosas van a querer impedir el triunfo que esta próximo de los partidos, el gobierno federal está metiendo las manos, no vamos permitir fraude, no vamos a permitir que se repita la historia de hace ya unos años”, aseveró.









ARP