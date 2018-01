Tras boda de narco, EU cierra Puerta de la Esperanza

Tijuana

La Puerta de la Esperanza no será abierta en este 2018, por lo que familias separadas por el muro no podrán reunirse, confirmó Enrique Morones Careaga, fundador y director de Ángeles de la Frontera.

“Este año no se abre la puerta de La Puerta de la Esperanza, no nos sorprende esta noticia, porque cuando él (Rodney Scott) fungía como jefe de la Patrulla Fronteriza en Valle Imperial, no nos dejaban hacer este evento”, recordó.

La decisión se tomó tras una reunión que sostuvo con Rodney Scott, quien determinó que no se realice el acto que reúne a las familias de ambos lados de la frontera en el Parque de la Amistad, de Playas de Tijuana.

Indicó que en el encuentro que hace días tuvo con Scott le aclaró lo acontecido en torno a los antecedentes criminales de Brian Houston, quien está bajo proceso y con libertad condicional por tratar de ingresar droga a Estados Unidos y quien el 18 de noviembre de 2017, se casó con una mujer mexicana en cuanto se abrió la Puerta de la Esperanza.

“Hablé con Scott sobre lo que pasó el 18 de noviembre, que por sexta vez, abrimos la Puerta de la Esperanza, procedimiento que fue igual que siempre, los medios corren la voz, la gente se ponen en contacto con nosotros, y la gente que está dispuesta a dar la información a la Patrulla Fronteriza lo hace”, afirmó.

Morones Careaga también confirmó que los eventos que realizan de forma periódica en el Parque de la Amistad van a continuar, pues no existe riesgo de que sean cancelados.

“Lo que ya llevaba décadas sigue en pie, como la celebración de los Reyes Magos, y los abogados de Migración los fines de semana”, indicó.

ESS