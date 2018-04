Estudiantes apuestan por la innovación y la tecnología

Guadalajara

El festival tecnológico Talent Land comenzó ayer en Jalisco y durante cinco días se convertirá en el epicentro de la innovación y el emprendimiento.

Talent Land busca detectar, acompañar y vincular a jóvenes emprendedores con empresas, gobiernos y startups.

“Llevamos años desarrollando eventos grandes en materia de tecnología y ahora se decidió crear una marca local, de México para el mundo y es un proceso que se integra con el desarrollo de eventos globales más grandes” dijo el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Durante la inauguración en la Expo Guadalajara, Sandoval resaltó los logros y avances en materia de innovación y empleo.

“Jalisco entendió que la única ruta de desarrollo del mundo es a través de la innovación, por eso hemos recuperado liderazgo, hemos crecido económicamente y hemos creado más empleos, por eso acercamos a los jóvenes a la tecnología con este tipo de eventos que se van a institucionalizar y hacer cada año“, agregó.

Talent Land espera recibir a más de 30 mil jóvenes, quienes disfrutarán de más de mil 500 horas de contenido entre conferencias, talleres, charlas y exposiciones.

Entre los principales ponentes están Sophia the Robot, el humanoide más inteligente del mundo, el youtuber experto en matemáticas y física, Julio Profe, y Kevin Mitnick, uno de los hackers más reconocidos del mundo.

Más tarde, con la participación de mil estudiantes, comenzó el Robomath Challenge 2018, un encuentro nacional de robótica y matemáticas.

Robomath Challenge contempla conferencias, talleres, charlas y exposiciones y participan estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.

Guillermo Emanuel Rivera, director de Pensamiento Lógico Matemático de la Secretaría de Educación, explicó que el objetivo del encuentro es fomentar en los estudiantes el desarrollo cognitivo en lenguajes de programación, desarrollo de hipótesis y postulados, aplicación de algoritmos y el diseño de elementos de máquinas.

En tanto, el gobernador de Jalisco dijo que mediante este evento se busca ver de una forma divertida y diferente las matemáticas.

“Disfruten de esta fiesta de la tecnología, no solamente Robomath, a los papás y a los alumnos tómenlo como vacaciones, vienen a aprender de los mejores y a competir, pero también a divertirse”, pidió.

Refuerzan búsqueda

El gobernador también prometió que su gobierno hará todo lo posible para localizar a los estudiantes que desaparecieron desde hace dos semanas.

“Entiendo también muchas de las manifestaciones de estudiantes y jóvenes que velan por su seguridad y su vida, quiero decirles que si fuera joven y estudiante también lo haría. Pero hoy soy autoridad y como autoridad me toca dar certeza y responsabilidad”, aseguró.

Sandoval aprovechó para mandar un mensaje a las familias de los jóvenes desaparecidos.

“Estaremos atentos, no podemos permitir que nadie les arrebate sus sueños, eso es lo que nos obliga y por lo que no hemos descansado, pero también quiero seguir generando oportunidades para que más estudiantes sueñen y no dejar que uno solo de los jóvenes que viven, vienen y disfrutan de Jalisco les arrebate sus sueños y su libertad, en eso me toca trabajar”, afirmó.

Con la participación de alrededor de 30 mil jóvenes, Talent Land es el foro de emprendimiento, tecnología e innovación más grande de América Latina.