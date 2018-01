Suspende actividades públicas gobernador de Querétaro hasta nuevo aviso

Querétaro

Por una conjuntivitis, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién no tendrá actividades públicas hasta nuevo aviso.

De acuerdo con fuentes consultadas por Milenio, en el evento del pasado viernes en esta entidad, que fue encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, rociaron un insecticida contra moscas que afectó la vista a varias personas que estaban en el templete combinado con la luz.

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro informa que, por indicaciones médicas, el gobernador Francisco Domínguez Servién no tendrá actividades públicas hasta nuevo aviso.

"En todo momento el gobernador mantendrá comunicación permanente con su equipo de trabajo, a fin de atender los asuntos del Gobierno". El mandatario estatal retomará su agenda pública una vez que tenga alta médica.

Sin embargo, por su parte, entrevistado por Milenio, el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa, quien estaba en el templete de la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas y de la entrega de Premios de Ciencia y Tecnología, dijo que comenzó a sentir problemas en la vista, incluso terminó en el Hospital Santa Cruz.

Ahí el médico le dijo que tenía una conjuntivitis por exposición a la luz que estaba en el lugar, afectando a la Magistrada del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Consuelo Rosillo y al Notario Público 2 Juan José Servín Núñez, además del gobernador Francisco Domínguez y, otros miembros del gabinete federal.

"Que fue por la exposición a los rayos de luz, yo lo que noté cuando estábamos en el templete, duramos casi dos horas, había una luz led blanca tipo xenón, pero quemaba incluso en la cara es como si me hubiera bronceado, me daba en una parte el reflector, y me dice el diagnóstico es conjuntivitis aguda, pero de ninguna manera y el descartó algún químico".

El alcalde estará en tratamiento por cinco días por recomendación médica además que tendrá que cuidarse de exposición a la luz y a los cambios de ella, "ya pude abrir los ojos, pero estuve recibiendo tratamiento con inyecciones, pastillas y gotas, porque si la verdad llegué a perder la vista unas cinco o seis horas".

Dijo que la iluminación y seguridad fue del Estado Mayor Presidencial, quien se comunicó con él, y les comentaron que fue por la luz "pero no nos han dicho nada más".

