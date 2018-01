La Corte pide cesar a otros dos alcaldes

México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desintegró en menos de 30 minutos la conformación de los cabildos de Coacalco, Estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, que involucran a 26 servidores públicos, entre ellos, a sus presidentes municipales, Erwin Javier Castelán Enríquez y Pablo Pérez Maceda, respectivamente, ya que ordenó destituirlos y consignarlos por desacato a sentencias de amparo.

También ordenó la consignación de 14 ex funcionarios de Coacalco, entre ellos ex alcalde David Sánchez Isidoro, quien actualmente es diputado federal por el PRI y que debe ser detenido por la PGR.

COACALCO

El caso que dio motivo a la destitución y consignación del presidente municipal de Coacalco, Erwin Javier Castelán, así como de nueve regidores, derivó de un laudo laboral que inició en 2013 y que ganó un trabajador en 2015, a quien se le tenía que pagar en un principio 2 millones 369 mil 890 pesos; hoy, el monto de lo adeudado asciende a más de 4 millones de pesos.

El trabajador demandó despido injustificado y, pago de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones. La sentencia obligaba a dar cumplimiento al laudo al que fue condenado dicho ayuntamiento y otorgaran al quejoso 4 millones 120 mil 387 pesos.

Tras conocerse el fallo, desde las 13 horas el palacio municipal fue abandonado y solo continuó personal para atender las cajas.

TLACOTEPEC

El asunto de Pablo Pérez Maceda, presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, está vinculado con un predio que no debió expropiarse y que se obligó a devolver; como en el terreno se construyó un campo deportivo, se condenó al municipio a pagar 967 mil 397.54 pesos.

La demandante se amparó contra la orden de ocupación o desposesión, respecto la fracción de 20 por 20 metros aproximadamente, del inmueble ubicado en calle 3 Norte, sin número, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta.

Al respecto, el gobierno de Pérez Maceda dio a conocer que agotará los recursos legales para defenderse del fallo, ya que el pago se incumplió durante la administración de Enrique Ramos Bernardino.

DESTITUCIONES

Los servidores públicos de Coacalco que van a ser destituidos y consignados por orden de la Corte, además de Javier Castelán, son Luis Manuel Solano y Nora Luz Chávez, tesorero y síndico municipal; así como de los regidores José Enrique Flores, Carolina Castañeda Sánchez, Israel Mosqueda, Cynthia Benavidez, Fabricio Jovany Hernández, Liliana Santillán, Sergio Heriberto Domínguez, Humberto González, Juan Antonio Flores, Luis Hernández, Jacqueline Ortega, Beatriz Monroy y Elvira Hernández.

También se ordenó la consignación del ex presidente municipal David Sánchez; lo mismo de Manuel Huicochea, ex tesorero, y Rocío Serrano, ex síndico.

Y de los ex regidores: Martha Villanueva, Jessica Cuadros, Mercy Karina Zaballa, Jesús Mosqueda González, Gerardo Alejandro Hernández, Arturo Salvador Fernández, Jonathan Domínguez, Ignacio Cutberto Lavadores, María Eugenia Gallardo, Edmundo Vicente Varela, Carlos Miguel Alvarado, Salvador Barrera Soriano y Rigoberto Gámez.

PUEBLA

El Pleno resolvió separar del cargo y consignar ante el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla en turno, al presidente municipal de Tlacotepec.

De igual manera, a los regidores Sergio Gámez, Margarita Martínez, Pablo Cid López, Yolanda Cortés, Rubén Rojas, Julia Edith Sánchez, José Alberto Ruiz, María de los Ángeles Méndez y la síndico María Angélica Zárate, integrantes del cabildo de dicho municipio.

DIPUTADO FEDERAL

El caso de Sánchez Isidoro es similar al de José Manuel Ballesteros, actual diputado local del PRD en CdMx y ex jefe delegacional en Venustiano Carranza, éste último que se ordenó consignar por desacato, el año pasado.

Ambos asuntos son inéditos porque la PGR tiene que evaluar si el fallo de la Corte retiró el fuero o si se debe iniciar un proceso de desafuero ante la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa de Ciudad de México.