Soy la candidata del pueblo: Zavala

Ciudad de México

Margarita Zavala aseguró que ella es la candidata del pueblo porque así lo avalan más de un millón de firmas, cifra que dijo, representa cuatro veces el padrón del Partido Acción Nacional.

Zavala anunció esta noche en el evento denominado "Cierre de Recolección de Firmas" que logró reunir el número de firmas que exige la ley para participar en la elección presidencial del primero de julio.

La aspirante presidencial agradeció a los más de 30 mil voluntarios que recorrieron el país en busca de apoyos.

"Hoy celebramos una victoria ciudadana, una victoria de la libertad y de la dignidad.

"Hemos recorrido un camino, en una ruta tan difícil, que parecía diseñada para que no lo lográramos. Pero lo logramos. Logramos reunir más de un millón de firmas de ciudadanos libres. Más de 1 millón de firmas de ciudadanos valientes en todos los estados de nuestra República", expresó en un comunicado.

Zavala destacó haber llegado a la meta contra todos los obstáculos y contra todos los pronósticos.

"Llegamos a la meta contra todas esas voces que nos decían que sin el dinero y la estructura de un partido, era imposible juntar más de 1 millón de firmas.

"Llegamos a la meta contra quienes desde el PAN me dijeron que me rindiera. Que no lo intentara. Que como mujer lo que tenía que hacer era "replegarme con elegancia" y en silencio, a pesar de ir arriba en todas las encuestas", apuntó.

También Zavala criticó a Andrés Manuel López Obrador por ser "el ropavejero de la política", al tiempo que destacó la urgencia de poner un alto al PRI que roba, humilla y rebaja al ciudadano.

"Un PRI incongruente, que adquirió a un candidato que lo único que puede presumir es que trabajó en el mejor gobierno panista: el gobierno de Felipe Calderón", señaló durante el cierre del proceso de recolección de apoyos.

La aspirante presidencial explicó que AMLO es una amenaza "porque representa la política que hace a un lado los valores por la ambición vulgar del poder".

Además, la aspirante presidencia destacó que su movimiento enfrentará a Ricardo Anaya y su política sin escrúpulos.

"La política que derrocha millones en falsas precampañas y simula una elección, porque tuvo miedo. Anaya tuvo miedo a medirse con quien le va a ganar: una mujer", puntualizó.

Durante su participación, Margarita Zavala hizo un llamado a los panistas decepcionados de ver en lo que han convertido al partido.

"Si sus causas son la dignidad de la persona, la justicia y el bien común. Aquí pueden levantar sus banderas y ondearlas con orgullo, aquí nadie les dirá que las bajen", señaló.

"Estaré en la boleta y seré la primera Presidenta en la historia de México", dijo.

"Lo logramos sin dinero público, sin spots, sin estructuras, sin trampas, sin simulaciones y sin traiciones. Estaré en la boleta por la voluntad libre y democrática de la gente", dijo.

"Quienes pensaron que no me volverían a ver, ahora me tendrán que enfrentar en la competencia. Nos veremos en la campaña", manifestó Zavala.

También destacó tener liderazgo de sobra para defender la libertad económica, la estabilidad, la inversión y el trabajo. Al tiempo que hizo hincapié en el combate frontal que emprenderá contra la corrupción y la impunidad.

"Nada de amnistías a criminales ni perdones a corruptos: sólo justicia, siempre justicia, para todos justicia", concluyó.