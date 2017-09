Sismo y huracán dejan daños por más mil mdp en Guerrero

Acapulco

Dos fenómenos naturales que azotaron a Guerrero, en la Costa Chica y Norte del estado, dejaron daños estimados en más de mil millones de pesos y afectaciones en al menos seis mil viviendas.

Al hacer un balance de los daños tras el paso del huracán Max, y los efectos del sismo de magnitud 7.1, del pasado 19 de Septiembre, estimó que los daños en escuelas, viviendas e iglesias, superan los mil millones de pesos.

Detalló que la fuerza del huracán Max, causó en tres mil viviendas daños por inundación y afectaciones en más de 30 mil hectáreas agrícolas, en ganado y pesqueras en el litoral de la Costa Chica.

"Del huracán Max, a final de cuentas nosotros calculamos que se inundaron unas tres mil casas, en todas estas zonas (de la Costa Chica y Petatlán) y toda esta parte, eso está reportado al FONDEN. De acuerdo a nuestra modesta experiencia, el paso del huracán Max debe costar a Guerrero entre 325 y 350 millones de pesos, en ello especialmente la afectación agrícola.

"El tema del sismo, pues qué les podemos decir, creo que iremos en este momento, en unas aproximadamente más de tres mil casas de acuerdo al informe que tenemos de la Montaña, hubo tres mil casas, también escuelas y una gran cantidad de iglesias. (...), creo que asciende (los daños) por el sismo en Guerrero, más de mil millones de pesos, hasta ahorita", dijo en entrevista el mandatario.

Del regreso a clases, Astudillo Flores remarcó que este lunes se regresa a clases y aclaró que "hay cien escuelas que no regresan, ya han estado notificándose cuales son las escuelas", dijo.

La Universidad (Autónoma de Guerrero), mencionó que en los acuerdos y reuniones que se han sostenido con el rector se intentará regresar este lunes, obviamente la región norte es la más afectada en las escuelas.

"Ahí es donde hay puntos más delicados y yo como lo he dicho, escuela que no brinde la seguridad, aunque no esté en la lista, sencillamente no vayan y no pasa nada", remarcó el mandatario.

Reconoció que los mayores daños en centros educativos los encontró en los municipios de

Huitzuco y el caso de Atenango del Río, los cuales tienen más daños por parte de la región Norte.

Reiteró que son 100 de 12,300, las que regresarán a clases y tendrá que buscarse opciones en el turno de la mañana de las escuelas del turno vespertino y otras que solo tiene turno matutino.

"Entonces aquí es una, así los presidentes municipales tiene que ayudarnos porque esto demanda el esfuerzo conjunto de todos.

Ayer lo dije en Taxco, hoy lo digo aquí en San Marcos, aquí con Juan Carlos el presidente, que ya lo veo más tranquilo, el día que vine en la noche de cuando pasó el huracán lo vi que traía el mundo encima, ¿verdad? Él traía el mundo de San Marcos, yo he traído todo el mundo de Guerrero, pero miren aquí estamos bien firmes y vamos a echarle muchas ganas", finalizó.

MMR