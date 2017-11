Sin vivienda ni dinero: damnificados de Chiapas

Chiapas

Personas, damnificadas por el sismo del 7 de septiembre, denunciaron que existen irregularidades en los apoyos otorgados por el gobierno federal para la reconstrucción o reparación de sus viviendas en Chiapas.

En la comunidad Lázaro Cárdenas, a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Cintalapa, familias denunciaron que fueron cambiados los estatus de apoyos gubernamentales, ya que en el primer censo del sismo resultaron con daños totales.

Añadieron que luego de haber sido demolidas sus viviendas, les entregaron las tarjetas de apoyo económico, pero con daños parciales.

Madre de 3 gemelos

Nidia Nayhelli Santos, madre de dos gemelos de 3 meses, afirmó a MILENIO, que fue censada su vivienda por las autoridades estatales y federales como daño total, ya que al momento del sismo, su casa cayó.

Incluso, personal de Sedena demolió la vivienda y tuvo que construir una casa improvisada de techo de lámina, cartón y madera, esperando el apoyo de la reconstrucción. Su sorpresa fue, que solo le vino una tarjeta con 15 mil pesos de daño parcial.

“Nos censando y que mi casa se me cayó al momento del terremoto; me foliaron como daño total así como aquí me lo marcaron, pero al recoger las tarjetas nos dijeron que era parcial como venía, y con 15 mil pesos que vamos hacer si no nos va alcanzar para nada” afirmó.

Viuda sin apoyo

Doña Rita María Velázquez Cruz, de 55 años, viuda desde hace cinco años, perdió su casa durante el sismo, la vivienda que construyó junto con su pareja con esfuerzos, se hizo pedazos y era imposible habitarla de nuevo.

Las autoridades determinaron que era necesaria la demolición y posteriormente elementos del Ejército le demolieron su casa. Sin embargo, su apoyo es de daño parcial.

“Vino de daño total, me tumbaron mi casa, ahora estoy viviendo en la calle, estoy de arrimada; yo quiero mi casa y mis papeles que hicieron de ella fue de pérdida total, pero como después me lo cambiaron a pérdida parcial, me vino la tarjeta de 15 mil pesos y con eso no voy a parar mi hogar”, afirmó doña Rita.

Otros 13 casos similares

Así como doña Rita o Nidia, hay aproximadamente 13 familias en esta misma situación. Ya denunciaron el cambio de folios de sus viviendas a las autoridades estatales y federales.

La reconstrucción en esta localidad avanza de manera paulatina. Algunos llevan avances de hasta el 50 por ciento de reconstrucción, pero otros damnificados han recibido apenas sus tarjetas y están iniciando.

A más de dos meses del sismo, muchas familias aún no reciben sus tarjetas de apoyo para la reconstrucción o reparación de sus viviendas, por lo que pidieron a las autoridades que les apoyen y resuelvan su situación, ya que ellos no tienen los recursos económicos para hacerlo por cuenta propia.

ESS