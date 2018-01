Síndico de Chilpancingo rechaza vínculos con la delincuencia

Chilpancingo

El segundo síndico de Chilpancingo, Miguel Ángel Hernández Gómez rechazó tener vínculos con el crimen organizado, denunció que hay una consigna encaminada a desacreditarlo y manifestó que está dispuesto a que se le investigue, para despejar cualquier duda.

La jornada del domingo, el síndico responsable del área de seguridad pública en la capital del estado difundió una carta en la que hace algunas precisiones relacionadas con una fotografía que se difundió en medios nacionales y redes sociales, en las que aparece al lado de un supuesto delincuente apodado como "El Carioca".

Explicó que en noviembre de 2016, al calor de una confrontación entre las autodefensas del Fusdeg y la Upoeg, acudió en calidad de Síndico de Chilpancingo a la zona en conflicto, en esa ocasión estuvo acompañado de representantes del gobierno estatal y de la federación, con la intención de motivar el diálogo entre las partes para evitar que la violencia creciera.

Anotó que una vez que se logró que bajara la tensión, los representantes de las comunidades afectadas lo invitaron a un evento público en la comunidad de Mohoneras, lo que cual aceptó porque se trata de un representante popular.

Fue en ese encuentro donde se tomó la fotografía con "El Carioca", el cual dijo, le fue presentado como un integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), no como un delincuente.

La fotografía dijo que se tomó en una actividad pública, pero que se ha tratado de aparentar que se generó en un encuentro clandestino.

"Me formé en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y ostento una Maestría en Derecho Electoral, un Doctorado en Ciencias Sociales por mi alma máter, y un segundo Doctorado en Derecho por el Centro de Investigación Jurídica de Puebla (CENIJUR), no tengo el interés ni la necesidad de relacionarme con personas o situaciones que trastoquen la ley. Mi vida es pública y no tengo nada qué ocultar", aseveró.

Agrega: "Invito a quien tenga elementos de supuestas acciones ilegales a recurrir ante las autoridades correspondientes y estoy abierto a que se me investigue, porque estoy seguro que como funcionario y ciudadano he sido respetuoso de la ley".

Al síndico de Chilpancingo, en reiteradas ocasiones se le ha señalado como supuesto aliado de una organización delictiva que opera desde la sierra.

MMR