Serrano acusa de traición a Baeza y Merodio en la pasada campaña electoral

Chihuahua

Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI 'congelara' las investigaciones que exigieron las dirigencias estatales, para detectar a los priistas que presuntamente apoyaron a los candidatos de otros partidos, donde se perdieron las gubernaturas en el 2016, en Chihuahua se acusó a José Reyes Baeza y a la senadora, Lilia Merodio Reza.

En el escrito que se hizo llegar al entonces presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera y que se mantuvo inmóvil durante la presente administración de Enrique Ochoa Reza, se hace notar la considerable diferencia de votos que se tuvieron en los puestos de elección popular de Chihuahua.

Sin más, el (ex) candidato del PRI al Gobierno de Chihuahua, Enrique Serrano Escobar, puso nombre y apellido a quienes apoyaron a los candidatos Javier Corral Jurado (Gubernatura) y a Armando Cabada Alvídrez (alcaldía de Ciudad Juárez), en el pasado proceso electoral.

"José Reyes Baeza (Terrazas) y Lilia Merodio (Reza) se fueron en nuestra contra. Pusieron a su gente a trabajar en ello: Merodio apoyo a Cabada", expresó Serrano, al referirse al triunfo de Cabada, quien ganó con más de 200 mil votos al candidato del PRI, Héctor Murguía Lardizábal, quien había impulsado la carrera política de Merodio.

Al guardar silencio sobre las protestas de las dirigencias estatales del tricolor, en las que se presumen diversas acciones de priistas que 'desbarrancaron' a los candidatos de su partido, el CEN lanzó en la presente contienda a Baeza Terrazas como candidato al Senado, y a la senadora con licencia, Merodio Reza, como candidata a diputada federal.

Esto, a pesar de que se notificó al CEN del PRI, que el ex gobernador y ex titular del ISSSTE, participó activamente en las reuniones que encabezó Corral Jurado en su "cuarto de guerra". Allí, el priista dio cuenta de las acciones que se realizaban en contra de Serrano y Murguía en Ciudad Juárez, municipio que representa casi la mitad del padrón electoral.

Mediante la información que se hizo llegar a esta corresponsalía, se indica que en estas acciones, Baeza contó con el apoyo de Víctor Valencia de los Santos y Marco Adán Quezada, mientras que Merodio, de Leopoldo Canizalez. Dichos sujetos, considerados ampliamente experimentados en la 'magia' electoral.

Además, la senadora puso en marcha su operativo en la coordinadora de campaña de la entonces candidata a diputada local, Lizbeth Alonso, donde José Luis Leyva González, secretario Electoral del CDE del PRI, dijo textualmente: "vamos a chingar a Teto (Héctor Murguía Lardizábal).

Finalmente, al tiempo en que Baeza Terrazas emprendió su campaña a la Cámara Alta, Merodio hace lo propio a la Cámara Baja, donde lleva de compañera de fórmula a Lizbeth Alonso Carreón, quien fue criticada por gestionar su jubilación a los 35 años de edad, en el gobierno municipal de Ciudad Juárez.

Cabe destacar, que semanas antes de que se eligiera a los candidatos en Chihuahua, el ex delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, dijo: espero que no haya traidores en la estructura; éstos saben ocultarse muy bien, pero también nuestra militancia sabe denunciarlos. Insisto, no vamos a postular traidores", concluyó.

MMR