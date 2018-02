Seguirá bajo jurisdicción de juez estatal ex operador de Beltrones: Corral

Chihuahua

Luego de que se acordara el traslado del ex subsecretario General Adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del penal estatal No 1 de Chihuahua capital al Cefereso No 9 de Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado, afirmó que el imputado seguirá bajo la jurisdicción de un juez estatal.

Tras superarse el conflicto que sostuvieron los gobiernos federal y estatal, donde el primero decidió la entrega de 900 millones de pesos y acelerar el proceso de extradición del ex gobernador César Duarte Jáquez que exigió el panista, se destacó que el traslado del ex operador de Manlio Fabio Beltrones, será realizado, previa aplicación del Protocolo de Estambul a cargo del organismo Human Rights Watch.

Corral, al retomar el acuerdo que firmó la noche de este sábado con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que en apego a su compromiso permanente con la transparencia, manifiesta su disposición, para que Gutiérrez Gutiérrez sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No 9, sujeto a proceso por el juez de su causa.

Como se recordará, el también ex senador de Coahuila, es procesado por su probable participación en el desvío de recursos estatales a través de empresas 'fantasmas' en complicidad con ex funcionarios del Gobierno de Chihuahua, para financiar campañas políticas en varias entidades.

El acuerdo alcanzado es que, cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dicho traslado se realizará previa certificación que en breve hará Human Rights Watch, verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del Protocolo de Estambul, se precisó.

Previo al mencionado acuerdo, la PGR dejó sin efecto las multas y apercibimientos que el pasado 2 de febrero giró al fiscal General del estado, César Peniche Espejel, y a tres altos funcionarios de su dependencia, lo que también se incluyó en el acuerdo firmado entre el mandatario y el titular de la Segob.

"Respecto al mismo tema, también se estableció que el Gobierno de Chihuahua manifiesta su convicción de cumplir totalmente a la brevedad los requerimientos en materia electoral formulados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE, adscrita a la PGR.

"Esto permitirá ahondar en la investigación referente al desvío de recursos de Chihuahua para financiar campañas políticas", se añadió en un comunicado que emitió la vocería de la administración estatal, esto, a raíz de que fue superado el diferendo entre ambos gobiernos.

Cabe destacar, que mientras el gobierno estatal exigía la entrega de 900 millones de pesos y acelerar el proceso de extradición de Duarte Jáquez, Alejandro Gutiérrez denunció que estaba siendo torturado psicológicamente por las autoridades estatales, para que declarara en contra del canciller, Luis Videgaray y de su ex jefe, Manlio Fabio Beltrones.

