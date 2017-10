Sedatu condiciona segundo censo a nuevos daños en casas afectadas

Oaxaca

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, rechazó que se vaya a realizar un segundo censos de los afectados por el terremoto del 7 de septiembre.

Sin embargo, la funcionaria precisó que el segundo censo estará a cargo de las autoridades estatales solo si hay daños en las viviendas afectadas por las réplicas del 23 de septiembre.

Pero mientras eso ocurra, dijo que "nadie nos va a venir a meter por debajo del agua listados que no corresponde a la realidad, porque aquí todos tenemos que ser muy honestos y responsables y realmente apoyar a quienes verdaderamente fueron afectados.

Puntualizó que pidió que se actúe por la vía penal contra los funcionarios estatales y federales que inflaron padrones y dejó claro que ya se depuraron y se sacó a la gente aprovechada.

En entrevista en el municipio de Juchitán de Zaragoza, la funcionaria federal defendió la realización del primer censo de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre, que incluso, fue firmado por los presidente de los 41 municipios inmersos en la zona donde se reportó el mayor daño estructural.

Indicó que hay más de 60 mil familias incorporadas en ese primer censo, de las cuales más de 20 mil están con daño total, "es un censo que tienen grandes niveles de confiablidad, y no se va abrir y mucho menos lo vamos abrir a liderazgos, porque ya cuando empiezan a bajar recursos, la gente puede presentar listas que no sean de gente que realmente no haya sufrido alguna afectación".

Por eso que fue la instrucción para realizar, este primer censo, casa por casa, por eso, se pidió que el registro fuera mediante registro fotográfico, por eso la gente tiene un folio, por eso la gente tuvo todo el tiempo para acudir con nosotros y por eso hay más de 60 mil que están registrados con su folio y con su daño parcial o total.

Robles aclaró que antes de publicar el primer censo en las páginas de Sedatu y del Gobierno de la República se realizó una revisión y depuración del padrón y se procedió de manera inmediata cuando se descubrió que había irregularidades.

Detalló que se descubrieron cuatro mil nombres duplicados, " se detectaron este tipo de actos indebidos y como lo habíamos señalado hemos pedido a las instancias jurídicas de competencia que intervengan , porque desde mi punto de vista esa fue una actitud fraudulenta, el quererse incorporar aprovechándose de una posibilidad de levantamiento de un censo en un municipio a personas que no fueron afectadas.

"Pero así como hemos ido contra servidores públicos, que hicieron mal uso de esta posibilidad, tampoco vamos a permitir que liderazgos de tipo político con carácter de otra naturaleza de tipo electoral nos presenten listas de gente que no fueron afectados, vendiéndole a la gente falsas promesas", indicó.

ENTREGA DE TARJETAS

Rosario Robles aclaró que las tarjetas se entregarán donde ya estén los terrenos libres de escombro, advirtió que en Juchitán de Zaragoza el proceso será largo, pero se cumplirá.

Anticipó que antes de seis meses se estará terminando la reconstrucción. Porque ya tenemos municipios donde ya se limpio y retiraron los escombros y ya empezó la reconstrucción.

Del monto del apoyo autorizado para cada afectación total o parcial aclaró que este no se modificará evidenciando que sigue los 120 mil pesos para las viviendas que tuvieron daño total y 15 mil para daño parcial.

MMR