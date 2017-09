Se suman en Chihuahua a condenan por crimen de Mara Fernanda

Chihuahua

Decenas de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua, se sumaron a la protesta #JusticiaParaMara, #NiUnaMenos, para repudiar el crimen de la joven veracruzana que fue asesinada y violentada por el operador del servicio de taxi Cabify.

Mientras en esta capital se lamentó la muerte de cientos de mujeres que perdieron la vida en similares circunstancias, principalmente en Ciudad Juárez, donde esta semana, fueron asesinadas dos mujeres, se condenó la muerte violenta de Mara Fernanda Castilla.

"Somos un grupo de diversas organizaciones de mujeres que hacemos la convocatoria para que se sumen otras organizaciones, pero aquí se crea un espacio horizontal, de protesta y de luto por Mara y por todas las mujeres asesinadas", dijo Sofía Castillo, dirigente de la organización, Movimiento Malinche.

Durante la manifestación que se realizó en la Cruz de Clavos que se encuentra colocada frente a la entrada principal de Palacio de Gobierno, en cuyo lugar fue asesinada de un balazo en la cabeza la activista Marisela Escobedo Ortiz, se exigió un alto a los feminicidios que se han registrado de manera impune en Chihuahua como en todo el país.

A este acto asistieron las integrantes de las organizaciones Colectivo Mujéricas, Cedehm, Justicia para Nuestras Hijas, Movimiento de Mujeres, entre otros organismos formados por mujeres que perdieron a sus hijas en los últimos años en esta entidad.

En el marco de esta protesta, la dirigente de la organización Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo, dijo que el próximo 7 de noviembre se cumplirá un año del compromiso que hizo el gobernador Javier Corral Jurado, para dar cumplimiento a la sentencia que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el homicidio y violación de ocho mujeres que fueron encontradas en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez.

Entre las medidas que recomendó el organismo internacional a las autoridades estatales de esta entidad, fue sancionar a los casi 80 funcionarios que incurrieron en diversas anomalías en las investigaciones de los feminicidios, y entre los que se encuentra, Hernán Rivera Rodríguez, ex subprocurador de Justicia.

"Hernán Rivera Rodríguez es el responsable del inicio de los feminicidios a partir de 1992 en Ciudad Juárez: debe ser llamado a cuentas y castigado, incluso, él y otros funcionarios que protegieron a responsables de la desaparición de varias mujeres registradas entre el año 92 y 96, fueron absueltos –en libertad- por la Juez Catalina Ruiz Pacheco, la misma que liberó al asesino de la hija de Marisela Escobedo Ortiz", dijo la activista.

A pesar de que dicho ex funcionario contaba con una orden de aprehensión por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y falsificación de pruebas, nunca fue detenido. Incluso, Hernán Rivera persiguió a las familias de las mujeres asesinadas, añadió Marrufo.

Por su parte, el fiscal General del Estado, César Peniche Espejel, dijo que se busca imponer sanciones administrativas contra los ex funcionarios señalados ante la CIDH, cuya queja fue presentada por familias de tres de las ocho mujeres halladas en el Campo Algodonero.

Entre los ex funcionarios, destacan Hernán Rivera Rodríguez, ex jefe del Departamento de Averiguaciones Previas; César del Hierro, ex jefe de Servicios Periciales y Jorge Ramírez Pulido, así como ex comandantes y agentes de la extinta Policía Judicial del Estado.

MMR