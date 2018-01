Se “baja” Bolaños de disputa por candidatura al gobierno de Morelos

Cuernavaca

El legislador federal panista, Javier Bolaños Aguilar se bajó de la contienda de su partido para alcanzar la candidatura al gobierno estatal, ante la condición de su dirigencia nacional de ir en coalición con el PRD para las elecciones de este año.

"De manera reiterada he dicho que no me verán del lado de quienes le han hecho daño a nuestro estado, y durante los pasados cinco años, los morelenses hemos comprobado que el actual gobierno ha sido incapaz de poner alto a la desenfrenada inseguridad pública que padecemos; durante todo este tiempo, quienes tienen las riendas del estado, han colocado a Morelos como una de las entidades más inseguras; su modelo de policía de mando único ha fracasado", afirmó.

Bolaños Aguilar se había perfilado como el panista con mayores posibilidades de alcanzar la nominación, en caso de que el PAN estatal pudiera evadir el compromiso nacional con el PRD, y lograra competir solo en las elecciones de julio próximo.

"Así que he rechazado la candidatura para el cargo de gobernador, ante la condición de ir en alianza con el PRD que hoy tiene a su cargo el gobierno de la entidad", precisó.

Hasta agosto anterior, la dirigencia estatal PAN, encabezada por Juan Carlos Martínez Terrazas, había mantenido su rechazo a aliarse con el PRD en la búsqueda de la gubernatura; incluso, aseguró que el entonces presidente nacional panista, Ricardo Anaya les había garantizado que "se respetarían las decisiones de los estados" en las nominaciones.

Tanto Bolaños como Martínez Terrazas difundieron con insistencia que los estatutos del PAN le permitía al blanquiazul en Morelos mantener su independencia, ya que el consejo estatal delibería en contra de una alianza con el PRD. Terrazas fue buscado para conocer una opinión, pero no respondió.

El también ex diputado local indicó que rechazó ser candidato a la gubernatura en unión con el PRD, pero no dejará de apoyar al PAN ni a los candidatos que de él emanen, aunque no descartó que pudiera ocupar alguna otra nominación, como a la presidencia municipal de Cuernavaca.

MMR