Crean rutas vecinales para enfrentar robos

México

Para abordar una de las unidades del transporte público que alimentan Naucalpan, Tlanepantla y Cuatitlán Izcalli, entre otros municipios, se debe sortear el laberinto de puestos que rodean la estación del Metro Cuatro Caminos.

Una de las más conocidas es la Ruta 27 que recorre el Anillo Periférico.

José “N” es conductor de dicha ruta y afirma que ya lleva varios años conduciendo y que siempre se encomienda a Dios.

Con aproximadamente 45 años, tiene las vivencias suficientes para contar su experiencia sobre los robos en el transporte público.

“¡Cuando te toca, te toca! No puedes ir por la vida pensando que te van a asaltar, pero tampoco puedes ir enseñando tus celulares o computadoras como si nada; es cuestión de suerte, pero pa’ qué le juegas al vivo”.

No quiere entrar en detalles sobre sus encuentros con asaltantes de esa vía; sin embargo, su preocupación es evidente.

De pronto un pasajero le hace la parada, lo analiza en segundos y permite que aborde su unidad.

“Es que ya no sabes, a veces se suben y te pagan como si nada, pero en menos de 10 metros ya están atracando. Este señor que se va a subir podría ser asaltante ¿Cómo los identificó? Es suerte…”

Alternativas colectivas

Fernando García es usuario frecuente de la misma Ruta 27, con canas hasta en las cejas y las manos empolvadas, cree que quizá se debe a la situación económica de la zona que los robos han aumentado en los últimos años.

“No es lo mismo el estado que la ciudad…”

Tiene 20 años usando la misma ruta que llega casi al centro de Cuautitlán Izcalli y asegura que ha visto cientos de asaltos, con armas, con navajas y hasta con violencia verbal.

Ya no carga celular, porque lo han asalatado hasta en dos ocasiones en una semana. Sin embargo, debe ganarse la vida y trasladarse del trabajo a casa, pese al riesgo.

No obstante, vecinos de zonas de Cuautitlán acordaron con transportistas subir solo a conocidos.

“Es como un colectivo privado, si no te conocen, no te suben. Solo así bajaron los asaltos y en los últimos tres años nos trasportamos con mayor tranqulidad”.

El barrio de Fernando no es el único, pues José Barrera, habitante de la colonia San Francisco Topojaco en Izcalli, asegura que ya se están llevando a cabo juntas vecinales, para retomar el ejemplo de este tipo de colectivos debido a que las autoridades municipales no han respondido ante sus quejas.

El ilícito

La avenida Carlos Hank González, mejor conocida como Central, conecta Ecatepec con la delegación Gustavo A. Madero en Ciudad de México. Por ahí transitan decenas de rutas, pero una de las preferidas por los asaltantes es la que transporta a estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM.

Leslie y Laura son dos jóvenes que han sido víctima de los atracos en la zona, tanto que prefieren guardar el anonimato.

Laura, asegura que en varias ocasiones le han tocado robos a bordo de las unidades, pero narra el último y el que más inquieta la dejó.

“Eran como las 8 horas y había mucha gente, más jóvenes que adultos. Había un sujeto en muletas, el cual me llamó la atención y me dio mala espina.

“La unidad estaba llena y antes de arrancar, se frenó para dejar que subiera ‘el de las muletas’ y apenas llevábamos media calle cuando nos pidieron dinero, alhajas, y celulares. Entré en pánico y me hice bolita, pero me abordaron y me toquetearon y a otro chico lo golpearon. De pronto se bajaron, corrieron y se perdieron por la colonia Impulsora.

Leslie dice que no es raro escuchar esas historias, pero que siempre se siente mal cuando le pasan a gente cercana y debes esconder dinero por si se suben a asaltar tener algo para trasladarte, asegura.

“¿Qué hacemos?” concluye.