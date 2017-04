Ciudad de México

En este periodo vacacional puedes visitar la Ruta de los Conventos en Morelos, que se encuentra tan solo a 30 minutos del Distrito Federal.

Desde 1994 los once conventos son declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

La ruta comienza en la capital de Morelos.

*Convento de la Asunción de María o Catedral de Cuernavaca es la sede de la diócesis católica del mismo nombre en México. Es un edificio barroco del siglo XVI, lo que la convierte en una de las catedrales más antiguas del país. Originalmente fue erigida como convento de la Asunción, la quinta fundación franciscana en México. Se estableció en 1525 por los doce primeros frailes franciscanos que llegaron al país, con la ayuda de un nuevo grupo recién llegado de España.

*Convento de la Natividad de María de Tepoztlán, el Museo ex Convento de Tepoztlán fue construido por los indígenas tepoztecos bajo las órdenes de los frailes dominicos entre 1555 a 1580, dedicado a la Virgen de la Natividad. En 1993, el INAH crea un proyecto de restauración y en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalmente, se debe mencionar que actualmente este recinto es la parroquia de la Natividad, Museo y Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán.

*El convento de Santo Domingo Oaxtepec fue el primer convento edificado por la orden de los dominicos alrededor de 1535. Tiene la particularidad de estar elevado unos ocho metros por encima del nivel del poblado. Hay dos teorías que lo explican, la primera se cree que fue edificado sobre una construcción prehispánica y la segunda supone la calidad de los terrenos circundantes.

El convento está compuesto por el templo, el claustro y la portería. La fachada del exterior es sumamente sencilla y contrasta con el interior del templo. El techo cuenta con nervaduras góticas formando estrellas y los arcos laterales forman nichos de poca profundidad en los cuales se colocaron objetos como un nicho tallado.

*Ex Convento de San Juan Bautista Tlayacapan fue fundado por la orden de los agustinos en el año de 1554. La fachada del templo está coronada por una espléndida espadaña; el atrio es de enormes proporciones, sus bardas han sufrido modificaciones a lo largo de los años, sólo la entrada del lado norte conserva los elementos originales. Sobre el muro norte del interior del templo se observan dos portaditas una conduce al claustro y la otra a la sacristía.

*Ex Convento de San Guillermo Totolapan fue fundado por los agustinos en el año de 1534. La fachada muestra una decoración muy singular, con sillares simulados de estuco y medallones con los monogramas IHS y XPS distintivos de la orden agustina. Está decoración lo hace un convento único del siglo XVI y ha logrado conservar su atrio perfectamente delimitado.

Es uno de los pocos conventos que mantiene el espacio de su huerta sin invasiones. Al cruzar sus muros el silencio reina alrededor y la pintura mural del interior está muy bien conservada. En su exterior hay restos de esta pintura con motivos geométricos pintados en rojo. Los muros de la capilla están rematados con almenas y está techada con una bóveda en pico. En la espadaña que remata la fachada del templo, entre el estuco grabado con monogramas, sobrevive un Cristo tallado en piedra por manos nativas.

Las capillas posas del convento de San Guillermo conservan su mesa de altar, en donde se colocaba el cáliz con el Santísimo en las procesiones. En el nicho sobre la puerta de acceso, está una pequeña escultura posiblemente representando a Guillermo de Malaval, santo titular de la iglesia.

*Ex Convento de San Mateo | Atlatlahucan fue fundado por la orden de los agustinos comenzando su construcción en 1570. Es uno de los mejor conservados de la región y el mejor ejemplo de arquitectura almenada. Sin duda majestuoso por la verticalidad reinante en todo el conjunto, está formado por un atrio perfectamente delimitado, capillas posas y el claustro de dos niveles.

Hoy en día, se conservan tres capillas posas y sus bardas están completas coronadas con almenas. En una de las capillas posas se venera al Señor de Tepalcingo y su interior está decorado con la técnica de esgrafiado con motivos vegetales y geométricos.

La fachada muestra una bella espadaña y una torre campanario tan alta como el templo edificada en el silgo XVI. Al centro un cuerpo más reciente en el cual está instalado un reloj de la época porfiriana, ajena a la arquitectura original.

En Atlatlauhcan se siguen conservando las antiguas tradiciones, la más características es la misa que el párroco oficia en latín de espalda al público y se entonan hermosos cantos gregorianos. El 21 de septiembre se celebra a San Mateo Apóstol además de la feria de la bendición de los elotes.

*Convento de San Juan Bautista en Yecapixtla es uno de los más longevos vestigios de la cruzada religiosa emprendida por los españoles luego de la conquista de Tenochtitlán. Su construcción arrancó en 1535 por los frailes misioneros franciscanos y fue culminada seis años después por los agustinos, bajo quienes permaneció la custodia del lugar.

La edificación se compone de un atrio, varias capillas posa, templo, convento y una huerta anexa. El estilo de construcción utilizada es una mezcla de gótico y renacentista, y en la parte superior del pórtico se encuentra un rosetón al más puro estilo gótico visto en muchas catedrales europeas. Sus altos y robustos muros culminados en almenas le otorgan la apariencia de una fortaleza.

*Ex Convento de Santiago Apóstol | Ocuituco fue fundado por los Agustinos en 1534. El monasterio de Ocuituco es el primero que los agustinos fundaron en América. El convento les fue quitado a los agustinos, después regresado y finalmente secularizado. Esto hace que el proyecto inicial de esta fachada esté muy oculto: se le anexó una torre, la espadaña fue rasurada y la capilla abierta se transformó en una capilla lateral.

La fachada se divide en dos partes, la primera es la puerta con decoración de estilo renacentista formado por un arco de medio punto flanqueado por falsas columnas adosadas al muro; la segunda parte es la ventana del coro decorada con un arco de medio punto y un alfiz labrado como si fuera un cordón. Por arriba del alfiz la decoración concluye con una cornisa que enmarca y protege la ventana. Es de notarse que no tiene esta fachada ningún elemento decorativo que la asocie con los agustinos. El resto del muro ha sido repellado y pintado de amarillo.

*Ex Convento de San Juan Bautista | Tetela del Volcán fue fundado por los dominicos en 1563 y concluido por la orden de los agustinos en los años de 1580 y 1581. La pintura mural dentro del claustro del convento es admirable así como su gran atrio en desnivel hacia el oriente y sus contrafuertes lo hacen una construcción de tipo fortaleza.

La pintura mural del claustro bajo es uno de sus componentes más notables. En el claustro bajo los temas pictóricos son: representaciones de los doce apóstoles, de los fundadores de órdenes religiosas y de dominicos venerados, todos ellos pintados en los machones de la arcada. En los muros perimetrales se conservan representaciones de "La Visitación", de "El Bautismo" y cuatro santas mártires. La bóveda está decorada con casetones en grisalla.

Las representaciones, pueden clasificarse estilísticamente como renacentistas, enmarcadas por elementos ornamentales platerescos. El resultado plástico logrado es de gran calidad.

*Ex Convento de Santo Domingo | Hueyapan fue fundado en el siglo XVI, aproximadamente en el año 1539 por el fraile dominico Juan de la Cruz, pero nunca se terminó y como podrán apreciar es de una gran austeridad en su construcción. No posee segundo piso, como los otros diez conventos, su claustro es mucho más modesto que los demás. Se puede apreciar que al no ser terminada la construcción fue techada con tejas planas, distintiva de la población, pues aún existen casas de adobe techadas con este tipo de teja.

*Ex Convento de la Inmaculada Concepción | Zacualpan fue fundado por los agustinos en 1535 y terminado en 1567. Su atrio está totalmente bardeado. El claustro es la más antigua de las áreas y asemeja una fortaleza medieval con puertas y ventanas en la parte alta, en lugar de los tradicionales arcos que enmarcan el patio.

El templo, con muchas intervenciones posteriores a su fundación, presenta la característica de tener una capilla lateral hacia el norte, dedicada a la Virgen del Rosario y edificada en pleno siglo XIX. El monasterio de Zacualpan alberga en sus espacios varios bienes muebles de gran valor histórico y artístico. Entre ellos, rematando la entrada del templo, un reloj decimonónico y en la nave del coro un órgano de fina talla de estilo barroco, traído ex profeso para las festividades de la fiesta de la Virgen del Rosario en 1812.

Desde su llegada a Zacualpan se recorrerán las calles empedradas de este singular pueblo. Los domingos en la Plaza Principal, se realiza uno de los pocos tianguis en donde se práctica aún el "trueque", que consiste en el intercambio de productos. Otro atractivo turístico es visitar los vestigios de la hacienda de Cuauhtepec.