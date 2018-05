Yo no haré pacto con los delincuentes: Gayosso

Ciudad de México

El candidato a la gubernatura del estado por la coalición Juntos por Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda, dijo que en la entidad el crimen organizado no volverá a robarle a los ciudadanos la paz y tranquilidad, así como la oportunidad de continuar el desarrollo de la entidad.

“Yo no voy hacer ningún pacto con los delincuentes que tanto daño le hacen al país, yo soy una gente de bien, honesta y de trabajo, aquí vamos actuar con todo el rigor y el peso de la ley contra quien lacera a los morelenses, no vamos a permitir que nos roben, que se llenen los bolsillos y luego irse a vivir a Tepito otra vez”, expresó.

El candidato a la gubernatura pidió a los votantes reflexionar sobre en manos de quién pondrán la seguridad de sus familias y el futuro de Morelos.

Dijo que los gobiernos del PAN y del PRI se estregaron a la delincuencia, mientras que el candidato de Morena y PES, “está contratando gente vinculada al crimen organizado, no nos dejemos engañar”.

Lamentó que una juez haya liberado a Enrique Alonso Plasencia, candidato independiente para la diputación federal del 04 distrito electoral, “esas personas le hacen daño a la sociedad, todos sabemos quiénes son Los Rojos, El Señor de los Caballos”.

Por ello aseguró que no permitirá que los delincuentes dañen a los morelenses “me la voy a jugar con todo y aquí estoy yo, su gallo, este gallo no va a clavar el pico, no va a permitir que lleguen estos delincuentes a gobernar el estado”.

Recordó que no será como todos los candidatos que sólo recurren a la gente cuando están en campaña, ya que su principal objetivo es devolverle la seguridad y la paz a los morelenses.

“Aquí vive mi hijo, mi esposa, mi madre, mi padre, mis hermanos, yo de aquí nunca me voy a ir”, enfatizó.

Aseguró que de ganar las elecciones cerrará el Palacio de Gobierno para convertirlo en el Museo de la Revolución Mexicana, “vamos a trabajar como lo deben hacer todos los funcionarios, recorriendo los municipios de lado de la gente para conocer sus necesidades”.

nerc