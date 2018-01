No seré candidato de Morena: Rodrigo Vallejo

Ciudad de México

Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, negó que vaya a participar en la elección de julio con Morena ya que no le interesa la política.

"Respeto a todos los partidos y a candidatos, pero nunca he participado ni participaré. Nunca me ha interesado la política, me interesa el bien social, que es otra cosa, pero la política no; no siento que es lo mismo, doy más si no me meto que metiéndome", dijo Vallejo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Hace unos días, el ex presidente Felipe Calderón dijo en Twitter que Vallejo, quien apareció en un video conviviendo con La Tuta, sería candidato de Morena.

Será candidato de Morena quien aparece en un video conviviendo con "La Tuta", a quien le pide actuar contra sus enemigos políticos. Parece que el tema de la Amnistía que propone @lopezobrador_ va más allá de ello: acabarán entregando pueblos y ciudades al crimen organizado. https://t.co/sz5E0f0y4Y — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 24 de enero de 2018

Rodrigo Vallejo acusó a Calderón de ser un mentiroso y advirtió que no dejará que lo sigan difamando a él y a su familia.

"Felipe Calderón mintió. Está despotricando, mintiéndoles a los ciudadanos como en todo su sexenio (...) He tomado la decisión de buscar el momento idóneo para dar la cara y ponerme en posición de defenderme y aclarar todas sus acusaciones", advirtió Vallejo.





RLO