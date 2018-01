Hijo de Graco pide renuncia de fiscal anticorrupción por caso Vera

Ciudad de México

Rodrigo Gayosso, precandidato del PRD a la gubernatura de Morelos, exigió que el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, se separe del cargo al considerar que la detención del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera, no fue "común".

"Le pido al fiscal que se separe del cargo por la manera en la que ha actuado; no es común que un fiscal se presente ante un ex rector acusado, no es común que se realicen este tipo de detenciones", dijo Gayosso en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Ayer, el también hijo del actual mandatario de Morelos, Graco Ramírez, condenó la detención del ex rector, sin embargo, aclaró que no lo hizo por ayudar a Vera sino porque este tipo de acciones enrarecen el ambiente político, de cara a las elecciones.

Condeno de manera categórica la detención del ex rector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez. Exijo la separación inmediata del Fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez por la manera de actuar al violentar los procesos de ley. — Rodrigo Gayosso (@rodrigogayossoc) 24 de enero de 2018

"Creo que lo más prudente es que se separa del cargo. Política y socialmente no fue correcto cómo se realizó la detención; el actuar de las autoridades puede generar suspicacias y mala información (...) Hoy se genera una situación complicada en Morelos que enrarece el ambiente político", dijo Gayosso.

Aclaró que en la detención de Alejandro Vera no tuvo nada que ver el gobierno estatal.

"Si lo ves a simple vista piensas que el culpable es el gobierno del estado, o Graco o yo estamos detrás de esto, pero el fiscal fue electo por el Congreso que presidía la diputada Lucía Meza, que hoy forma parte de Morena".

