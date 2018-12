Isabel Zamudio

Roberto Pérez Moreno, ex presidente municipal de Coatepec, Veracruz, informó que denunciará a quienes le "robaron cuatro años de su vida", tras ser acusado del homicidio de Guillermo Pozos Rivera, entonces tesorero municipal.

​Acompañado del abogado Jorge Reyes Peralta, el ex alcalde acusó persecución política en su contra y negó haber sido el autor intelectual del homicidio de Pozos Rivera, encontrado muerto el 25 de agosto de 2014.

Las autoridades detuvieron al comandante de la policía y elementos de la corporación municipal quienes finalmente fueron exonerados. El 27 de abril de 2015, el ex alcalde pidió licencia y desapareció.

Hoy, Juanelo afirma que le robaron casi cuatro años de su vida y por ello anunció que denunciará al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, al actual fiscal Jorge Winckler Ortiz y al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Añadió que también va a proceder contra el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa, y el actual, Edel Humberto Álvarez Peña, por abuso de autoridad y fabricación de pruebas en su contra.

"Tengo un pesar muy grande porque me destruyeron parte de mi vida, y uno de los aspectos más importantes porque me truncaron el sueño de ser presidente municipal del pueblo que me vio nacer. Yo tenía grandes proyectos como presidente municipal”.

El ex presidente municipal detalló que vivió en la Ciudad de México y en Nueva York tras su huida.



RLO