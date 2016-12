Aclara Aviper que reportó 6 arrecifes emergentes en Veracruz

Veracruz

Al rechazar que la Administración Portuaria Integral de Veracruz haya ocultado la existencia de un arrecife aledaño a las obras de ampliación del puerto como acusaron ambientalistas de diversas ONG e investigadores de la Universidad Veracruzana junto con miembros de Greenpeace, el gerente de Ingeniería de la APIVER, Francisco Liaño Carrera dijo que no es uno, sino seis los arrecifes no emergentes encontrados frente al municipio de Veracruz.

TE RECOMENDAMOS: Piden revocar permiso de obras de ampliación portuaria en Veracruz

Los arrecifes no emergentes fueron identificados gracias a los estudios realizados por la Apiver y validados por la UV; ya notificaron a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Sistema Nacional parque Arrecifal Veracruzano, porque esos arrecifes deberían ser integrados a la poligonal de protección del parque.

No es función de Apiver solicitar ampliar la poligonal del parque nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, sino de los encargados del mismo parque y la CONANP.

En entrevista, Liaño carrera negó lo señalado el pasado miércoles 21 de diciembre por investigadores del Instituto de Ciencias Marinas de la UV y Greenpeace en el sentido de que por conocimiento o dolo el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz no reportó varios arrecifes existentes muy cerca de las obras que realizan.

También rechazó que hayan fraccionado en 14 partes el proyecto para obtener los permisos de la Secretaría del Medio Ambiente.

"El proyecto no se fracciono, completo fue ingresado a Semarnat, parece que hay falta de información, porque están contempladas todas las obras que se harán en la manifestación de impacto ambiental y los resolutivos; todas las medidas de mitigación son de todo el proyecto en general".

Insistió en que no ocultaron ningún arrecife, "Al contrario déjenme decirle que los arrecifes no emergentes que aparecieron en el polígono del parque arrecifal se detectaron por estudios que realizó la Apiver precisamente, son arrecifes no emergentes que no estaban registrados en el polígono del parque arrecifal, son alrededor de seis arrecifes no emergentes y se detectaron por estudios que realizó la Administración Portuaria Integral de Veracruz a principios del año pasado y todo este año".

La Apiver está apoyando al Parque Nacional en la caracterización de esos arrecifes, para ver que hay en ellos, ya se reportaron a la Conanp y a Semarnat y no existe afectación alguna.

Tampoco afectan los canales de navegación, ni las operaciones del puerto, aclaró.

Se encuentran en la parte exterior del puerto, quedan libres los canales y están fuera del polígono protegido.

Uno de esos arrecifes se llama Las Rubias y otro Bonfil, así les pusieron. "Están fuera del polígono del parque arrecife y posiblemente, eso lo determinará la autoridad correspondiente, se vuelva a modificar o sea motivo de que se modifique el polígono y se pueda incorporarlos".

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es quien deberá determinar si se amplía la poligonal del parque que se modificó a finales de la administración de Felipe Calderón, para permitir se ampliara el puerto de Veracruz, en parte de lo que era zona protegida.





MMR