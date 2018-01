Renuncia Samuel Gurrión a filas del PRI-Oaxaca

Oaxaca

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Samuel Gurrión, quien fue presidente la Mesa Directiva de la legislatura local, y en el 2010, fue precandidato a la gubernatura, renunció a su militancia en su instituto político, luego de que no le permitieron su registro como aspirante al Senado.

El aún legislador anunció que buscará su integración a la alianza PAN-PRD- MC.

Mientras tanto la legisladora priista Mariana Benitez presentó su desistimiento a su registro como precandidata al Senado ante el comisión de procesos internos de su partido, argumentando falta de condiciones, quedando desierto registro.

Por lo que el CEN del PRI tendrá que asumir sus facultades para elegir al candidato al Senado.

En el caso del legislador Samuel Gurrión, este martes hizo pública su renuncia como militante al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al tiempo de asegurar que va por nuevos retos en beneficio de la sociedad.

"Hago mi renuncia pública al Partido Revolucionario Institucional, convencido de que la política debe ser siempre un instrumento para servirle a los ciudadanos, hoy en día Oaxaca nos lanza nuevos retos, retos a la altura de las necesidades de su gente, por ello he analizado profundamente la decisión, convencido de que es el momento de recorrer nuevos caminos, nuevas rutas, pero siempre privilegiando mi compromiso con nuestro estado y con el pueblo de Oaxaca".

Después de casi seis años en el tricolor, Samuel Gurrión señaló que ante nuevos retos, a la altura de las necesidades de los oaxaqueños, decidió renunciar al Partido y recorrer nuevos caminos, privilegiando el compromiso con Oaxaca, y no porque necesite de un cargo político.

En el salón Gobernadores del Congreso Local, expuso que más que un impulso al modelo institucional imperante, Oaxaca requiere de una oposición progresista e inteligente, que reforme las instituciones en diversos rubros.

Aunque se rumora su candidatura al Senado de la República por la Coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el diputado se limitó en confirmar o negar tal especulación, pero aseguró que los retos a seguir forman parte de su compromiso de servicio.

"He llegado a la conclusión que más que un impulso a la permanencia del modelo institucional imperante, Oaxaca requiere una oposición progresista e inteligente que reforme las instituciones en materia de combate a la pobreza, seguridad, diálogo con los múltiples sectores sociales que coexisten en la entidad, así como el impulso de un desarrollo económico incluyente", indicó.

Insistió que buscará nuevas rutas con el compromiso de tender una mano amiga y ser la voz de los más necesitados, tras asegurar que ningún instituto político es malo, sin embargo, muchas veces quienes dirigen a dichos partidos no toman en cuenta a su militancia.

"Los partidos incluyendo el PRI no son malos, sus preceptos de los partidos son buenos, se hicieron para servirle a la gente, para ayudarle a la sociedad para hacer política de primera, muchas veces quienes dirigen los partidos hacen que algunos ciudadanos, algunos militantes tomemos otra decisión, a quienes de manera irresponsable manejan el partido y no atienden a la verdadera militancia y no le dan la oportunidad a los militantes que pueden hacer un mejor papel y que tienen una militancia aprobada, pero además que son militantes que se identifican con el pueblo".

Aseguró que aún no toma la decisión de incorporarse a un nuevo partido, pero analizará la estructura que le convenga para su destino político, mientras tanto, participará como diputado independiente en la Legislatura del Congreso local.

"Soy un hombre de principios, valores y objetivos claros y hoy Oaxaca necesita que estemos a la altura de las necesidades de su gente, así que coherente con mis dichos y hechos hoy presento mi renuncia al PRI", señaló.

Desde este lugar, pido a la dirigencia del PRI como a los dos niveles de gobierno respeten mi decisión.

Soy un hombre de retos y desafíos, por eso desde la trinchera donde me encuentre seguiré trabajando por las mejores causas de Oaxaca y sus comunidades", puntualizó.

A CARTA DE MARIANA BENITEZ

La legisladora Mariana Benitez emitió una carta, donde advierte que presenta un recurso para desistir su registro como candidata al Senado, ya que no hay condiciones en su partido para que contienda.

Benítez comentó en entrevista que las condiciones que la llevaron a tomar la decisión de inscribirse, cambiaron y en consecuencia tomo la decisión de solicitar de inmediato su desistimiento.

LA POSTURA DEL PRI

En tanto el líder estatal del PRI, Germán Espinoza, dijo que en su partido está comprometido con la gente.

Dijo que su instituto político encabeza las demandas ciudadanas y trabaja para llevar resultados.

"Apostamos al desarrollo democrático de nuestro estado y al progreso de las familias y quien desee abandonar nuestras filas está en su derecho, porque a nadie retenemos a la fuerza ni lo obligamos a permanecer en nuestro proyecto social, que busca un mejor futuro para Oaxaca", dijo el presidente estatal del PRI, Germán Espinosa Santibáñez al ser entrevistado sobre la renuncia de Samuel Gurrión al PRI.

El dirigente partidista indicó que todos somos libres para decidir nuestras acciones, y en ese sentido destacó que Samuel Gurrión tomó una decisión atendiendo a sus intereses, por lo que no tiene comentarios al respecto.

Espinosa Santibáñez indicó que en estos días se ha realizado el registro de los aspirantes a precandidatos a diputados locales y federales, senadores y concejales, en un marco de transparencia, de manera pública, apegados a los lineamientos del partido y de los órganos electorales.

Son procedimientos democráticos en donde todos los que han querido han participado, y muestra de ello son los dictámenes públicos en donde se argumentan los motivos para conocer si reúnen o no los requisitos para obtener el registro.

Finalmente dijo que el partido sigue trabajando en todas las regiones, fortaleciendo su estructura, estando en contacto con la militancia y preparándose para el proceso electoral concurrente.

