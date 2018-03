Renuncia al PAN diputado federal Joaquín Díaz Mena; se va a Morena

Ciudad de México

El diputado federal del PAN con licencia, Joaquín Díaz Mena, anunció su renuncia al partido y su adhesión a Morena como candidato a gobernador de Yucatán.

Explicó: "Tuve que tomar esta decisión tan difícil, pero inevitable ante una traición del candidato blanquiazul a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Vila y la cúpula panista no solo a un servidor sino a la sociedad yucateca.

"Yo no me voy por voluntarismo, sino porque las cúpulas dejaron claro que ya no soy necesario y que soy, incluso, un estorbo a sus intereses económicos y políticos", declaró Joaquín Díaz, mejor conocido como el Huacho, en rueda de prensa.

Manifestó que los yucatecos han sido testigos de la forma tan burda en que se le traiciono por Mauricio Vila, aspirante al gobierno yucateco, Raúl Paz, al Senado y Renán Barrera a la alcaldía de Mérida y ahora piden generosidad y no la pusieron en práctica haciendo caso omiso a las voces ciudadanas.

Fue un error haber declinado por quienes confiando una y otra vez han demostrado que traicionan, no cumplen sus compromisos y carecen de escrúpulos.

Por último, indicó que sus argumentos para ser candidato a senador por su partido fueron tirados a la basura en el CEN del PAN y que por eso llegó a la conclusión de que retirarse sería egoísta y cobarde ante miles de yucatecos que le han dado su confianza.

MMR