Por manejar presuntamente ebrio, cesan a líder del PRI en Morelos

Cuernavaca

Alberto Martínez González, dirigente del PRI en Morelos, fue removido del cargo luego de que ayer circulara un video en el que se ve cómo agrede a unos policías que lo intentaron detener después de que chocara por manejar en presunto estado de ebriedad.

Ayer, el líder del PRI chocó en aparente estado de ebriedad; cuando los policías intentaron detenerlo los agredió verbalmente, argumentando que era diputado local.

TE RECOMENDAMOS: Presidente del PRI-Morelos choca en presunto estado de ebriedad

En conferencia de prensa, Enrique Martini Castillo, subsecretario nacional de operación política, informó que la decisión de la remoción la tomó el dirigente nacional del tricolor, René Juárez Cisneros.

En tanto, el candidato del PRI a la gubernatura de Morelos, Jorge Meade Ocaranza, dijo que la conducta de Alberto Martínez "no me representa", ya que no es congruente buscar rescatar los valores, la familia y Morelos, y tolerar acciones que dañan la imagen del PRI.

AA