Rector de UAEM acusa a Graco de 'persecución política'

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, reiteró que sufre una persecución política por venganza y con el fin de aislarlo para evitar que compita en las próximas elecciones como candidato a un puesto de elección popular, como la gubernatura.

A través de una carta hecha pública la noche de este jueves, Vera Jiménez responsabilizó de forma directa de su situación al gobernador, Graco Ramírez y rechazó que haya utilizado los fondos públicos de la UAEM en su beneficio personal, al tiempo que hizo un desglose de su patrimonio que asciende a un poco más de nueve millones de pesos, y tiene deudas por más de tres millones 600 mil pesos.

"Esta campaña es producto de la posición ética política que he asumido a lo largo de mi gestión como rector de la UAEM, la cual ha molestado al gobernador y aquellos que se han sentido aludidos por mi posicionamiento crítico ante el acontecer político-social de nuestro estado, particularmente relativo a la violencia, la inseguridad, la pobreza, los ecocidios y la constante violación a derechos humanos, sociales y colectivos de comunidades y pueblos".

En la carta, Vera subraya que los problemas económicos de la Universidad no derivan de desfalcos, sino de adeudos estructurales no atendidos por el estado, los cuales podrían resolverse si el gobierno estatal pagará los mil millones de pesos que le adeuda a la UAEM por concepto de presupuesto estatal y federal no entregado.

En este momento la situación jurídica de Vera es complicada desde el punto de vista legal, ya que tiene en su contra una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito, aunque goza de una suspensión provisional que un juez federal le otorgó a inicios de esta semana.

Además, desde este miércoles está vinculado a proceso por el delito de peculado luego de que el Poder Judicial ordenó a un juez reponer la audiencia correspondiente, que el mismo juez ya había concluido el pasado uno de octubre.

A Vera se le vinculó a proceso desde este miércoles, en una audiencia a la que no asistió por temor a ser detenido. Se desconoce dónde se encuentra el rector desde el pasado viernes por la noche.

Además de subrayar que vive también una persecución legal que ha violentado los procesos legales para encarcelarlo sin tener oportunidad de defenderse, Vera rechazó ser rico y enumeró sus bienes consistentes en dos departamentos (uno en Cuernavaca y otro en Cuautla), una casa en el municipio de Emiliano Zapata, un vehículo 2016 y ahorros bancarios, junto con su esposa, María Ávila Guerrero, de casi 500 mil pesos.

"Para contar con lo que tenemos, no es necesario participar en actividades ilícitas. Mi actividad laboral de 30 años y la de mi esposa de 25 años de trabajo, que trasciende a los cargos que actualmente desempeñamos como funcionarios en la universidad, es la única fuente de ahorro y patrimonio; lo cual puedo comprobar voluntariamente, ante los tribunales sin que libren una orden de aprehensión violentando nuestras garantías y derechos humanos",

En la carta, que fue difundida por su equipo cercado, Vera asevera que no es un delincuente, que "no me he robado nada y que no he deshonrado mi compromiso como universitario y como ciudadano", acota.





