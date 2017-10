Reconoce Congreso de NL trabajo de Claudia Pavlovich a favor de mujeres

Ciudad de México

El Congreso de Nuevo León reconoció el trabajo de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano a favor de las mujeres como la iniciativa que presentó para que el 50 por ciento de las candidaturas a las alcaldías sonorenses sean para mujeres.

Los legisladores regiomontanos destacaron además que la gobernadora sonorense es precursora del Sistema Estatal Anticorrupción, el rescate de la educación y el sistema de salud en Sonora, entre otros temas.

A nombre de las mujeres que han hecho historia y luchado por los derechos e igualdad de todas las mexicanas, la gobernadora de Sonora agradeció y aceptó el reconocimiento otorgado por el Congreso de Nuevo León.

Resaltó el trabajo a favor de las mujeres de María Elena Chapa, América Carrillo Puerto, y de su madre Alicia Arellano Tapia, quien, dijo, rompió moldes al ser la primera senadora del país, junto a María Lavalle Urbina, y la primer mujer en ocupar la presidencia municipal de Hermosillo, Sonora.

"Soy la primera mujer en gobernar mi estado y gracias a la brecha que en Sonora, Nuevo León y en todo México abrieron muchas mujeres que me antecedieron, ahora me permite continuar con su lucha desde una mejor trinchera; a nombre de ellas acepto este reconocimiento, porque entiendo que no se trata de mí, se trata de todas", pronunció.

La gobernadora Pavlovich dijo que las mujeres que se encuentran en posición de ser escuchadas y de influir con sus decisiones, tienen la obligación de impulsar la construcción de una sociedad igualitaria, justa y generosa, por lo que al recibir este reconocimiento es la oportunidad para hacer visible el enorme capital social que representan las mujeres.

Cuando llegó a la gubernatura de Sonora, recordó, entre las primeras acciones impulsó medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, instaló un sistema estatal para integrar la perspectiva de género en los procesos de planeación y estableció el programa "Mujeres de 100" para formar mujeres líderes en Sonora.

"Estoy absolutamente convencida que, como humanidad, apenas vamos llegando al cincuenta por ciento de nuestro potencial y que el otro cincuenta por ciento lo vamos a alcanzar cuando las mujeres puedan vivir y desarrollarse en plena igualdad de circunstancias y oportunidades, hombres y mujeres, diferentes pero iguales", aseguró.

La presidenta del Congreso del Estado de Nuevo León, Karina Barrón Perales, indicó que por unanimidad de los 42 integrantes de la septuagésima cuarta legislatura, se decidió otorgar este reconocimiento a la gobernadora de Sonora, en el marco del 64 aniversario del voto femenino y por su trayectoria y acciones realizadas en apoyo a las mujeres.

"Indudablemente su brillante trayectoria y arduo trabajo la llevó alcanzar tales responsabilidades y distinción siendo la única gobernadora a nivel nacional; en Nuevo León conocemos las acciones realizadas por su gobierno para promover la lucha contra la violencia de mujeres y las niñas, reconocemos su enorme trayectoria y solidaridad de incluir en su gabinete a muchas mujeres, eso es de gran importancia y ejemplo para todo el país", expresó.

Asistieron Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno de Sonora; Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo; Jorge Durán Puente, secretario Técnico del Gobierno de Sonora; Francisco Javier Mendoza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León; Gabriel Deschamps Ruíz, secretario de Gobierno de Nuevo León, en representación del gobernador Jaime Rodríguez Calderón; además de representantes de asociaciones civiles a favor de las mujeres.

