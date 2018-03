Recogen 5 toneladas de basura en la playa Manzanillo de Acapulco

Acapulco

Al menos cinco toneladas de desechos sólidos, entre redes de pesca, pedazos de yates, llantas, botellas y latas fueron sacados del fondo marino en la playa Manzanillo en Acapulco.

Durante más de cinco horas, medio centenar de personas, entre buzos de la Octava Región Naval, Escuelas de Buceo y sociedad civil, participaron en la limpieza del lecho marino.

"Con el apoyo de la Armada de México, estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando de la mano sociedad civil y gobierno. Con ello se sientan las bases para limpiar y acomodar las lanchas", dijo Jondalar Castillo Ledezma, uno de los promotores de la sociedad civil.

Desde temprano el personal de la Secretaría de Marina de la Armada de México de la Octava Región, encabezaron el operativo de limpieza el cual se realizará a partir de este martes cada ocho días.

El capitán de la Marina, Julio Montes de Oca, indicó que este proyecto no puede caminar cuando no existe la conciencia de la sociedad de no tiran basura, por eso, llama a cuidar el entorno marino.

"Hay que hacer un esfuerzo y limpiemos todos juntos (...) cada martes para que se haga costumbre" y así mantener la playa libre de desechos, convocó a la ciudadanía y turistas a mantener limpias las playas, dijo el capitán Montes de Oca Monterde.

En el fondo del mar de esta parte de la playa Manzanillo, se encontraron redes de pesca, pedazos de fierro de embarcaciones marinas, llantas, botellas de cristal, latas de aluminio y otros objetos que fueron retirados.

"Somos más de medio centenar de participantes, que tenemos como líder del operativo al personal de la Armada de México, además de otras personas que nos están ayudando a limpiar esta parte.

"Acordamos realizar la limpieza del lecho marino cada ocho días, con la finalidad de mantener limpias nuestras playas", dijo Castillo Ledezma, participante en el operativo de limpieza.

Piezas de embarcaciones fueron retiradas de la playa por pescadores. Además de desechos sólidos que iban sacando del fondo marino.

MMR