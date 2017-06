Rechaza el ‘Cuau’ cifras de seguridad en Cuernavaca

Cuernavaca

El presidente municipal de la ciudad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, rechazó las cifras en materia de seguridad del gobierno del estado, al asegurar que no corresponden a la realidad ni "al día, día", por lo que reiteró la exigencia de su administración para que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) regrese el control de la policía local al manejo del Ayuntamiento capitalino.

En rueda de prensa, el munícipe acompañado de su gabinete y la mayoría de los integrantes de su cabildo, mostró su molestia por las declaraciones del gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreú, quien insistió esta semana en que Morelos y su capital, han salido de los primeros lugares de incidencia criminal.

"Yo, la verdad, estoy bastante molesto por las declaraciones tanto de él (Graco Ramírez) como del comisionado (estatal de Seguridad, Alberto Capella). Que digan la verdad, que no engañen a la gente, la gente vive el día a día (la inseguridad) en Cuernavaca y en Morelos. Que tengan los suficientes pantalones de decir que han fallado. Que no le vendan espejitos a la gente. Son unos falsos".

El pasado martes, durante la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el mandatario estatal informó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos ocupa el lugar 14 a nivel nacional en cuanto a incidencia delictiva.

"Estamos en el lugar 14 por delitos, éramos el 1-2; ya estábamos felices porque éramos el tercero y contentos porque éramos el cuarto, pero no hay más ciego que el que no quiere ver, estamos en el 14. Abandonamos los diez primeros lugares en incidencia delictiva".

Según dijo esas cifras son el resultado, de la contundencia con la cual las instancias de seguridad han trabajado desde hace cuatro años.

En contraste, Blanco Bravo y su gabinete deploraron dichos datos este jueves, y aseguraron que en Cuernavaca la estrategia y presencia del Mando Único es inoperante, y está lejos de reducir los índices criminales como lo asegura el gobernador y el comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella, dijo que el secretario de asuntos jurídicos, José de Jesús Guízar Nájera, quien destacó que a pesar de que Cuernavaca paga salarios de más de 400 policías, hace reparaciones de patrullas y gasolina a la policía, no cuentan con el apoyo que se requiere, la ciudad está abandonada en materia de seguridad, incluso, los inmuebles del Ayuntamiento han sufrido decenas de robos y actos vandálicos.

En la misma rueda de prensa, Guízar aseguró que es falso que la toma del control operativo de la policía por parte de la CES haya sido definitivo para frenar el crimen en Cuernavaca, ya que análisis cuantitativos indican que las cifras que presenta el gobierno estatal con 30 o 35 por ciento menor a lo que dicen las autoridades.

Explicó que los números que tiene el SESNSP y presenta el gobierno estatal, están basados en los índices que envían las autoridades estatales, los cuales son incompletos "como lo muestran las notas periodísticas" pues sólo en mayo se reportaron ocho homicidios dolosos en Cuernavaca cuando la realidad fue de trece, indicó.

Por su parte, el secretario técnico del Ayuntamiento, José Manuel Sanz, llamó a las autoridades estatales a entregar el mando policiaco al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, "para demostrar" que se pueden hacer las cosas a favor de la ciudadanía.

"Si creemos en el modelo del Mando Único, pero no en el modelo que está en Morelos. Creemos en un modelo de Mando Único en coordinación, con las bases, a nivel federal, pero no como se está ejerciendo y cómo se está perjudicando en Morelos. El Mando Único no se puede utilizar de manera política, sino para preservar la seguridad de los ciudadanos", dijo.

MMR