Rechaza presidente del TEE sospechas de favorecer a 'Cuau'

Cuernavaca

El presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Francisco Hurtado Delgado, rechazó los señalamientos y sospechas de la dirigencia del PRD, sobre su imparcialidad para resolver las impugnaciones iniciadas contra el ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien es acusado de mentirle a la autoridad y de forzar documentación para participar en las elecciones de julio como candidato a gobernador con la alianza "Juntos Haremos Historia".

Hurtado Delgado aseguró que a diferencia de lo que piensa el dirigente estatal perredista, Matías Quiroz Medina, el TEE está regido bajo un marco constitucional, además de que sus determinaciones no son tomadas de manera unilateral, sino colegiada con otros dos magistrados.

"Soy respetuoso de la libertad de expresión pero no se comparte (la opinión del perredista) porque el Tribunal Estatal Electoral está bajo un sistema normativo constitucional, y desde luego mi actuar es totalmente apegado a la legalidad bajo los principios rectores que nos establece este proceso, y la obligación de dar y otorgar administración de justicia", asentó el jurista.

Tras el registro de Blanco como candidato gubernamental por la alianza Morena-PT-PES, los partidos PRI, PRD y PVEM iniciaron sendas impugnaciones por la detección de diversas irregularidades en los documentos que el ex seleccionado presentó para acreditar su residencia efectiva en Morelos de cinco años, como lo marca la ley, lo cual lo coloca como inelegible para el cargo de gobernador.

Las impugnaciones deberán ser resueltas antes del 27 de abril por el TEE cuyo presidente es cuñado del actual senador con licencia, coordinador regional de la IV circunscripción nacional de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y líder moral en Morelos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del que Blanco Bravo es candidato al gobierno.

Hurtado Delgado rechazó que Quiroz Medina le pida que se excuse de analizar y decidir en el caso o que renuncie al cargo para evitar sospechas sobre las determinaciones que el TEE tome en el caso de Cuauhtémoc Blanco.

"Yo no tengo ningún interés (en ningún candidato), más que la legalidad e imparcialidad, pero además, las decisiones son entre tres y a mí me revisa la sala regional y superior, y repito: no tengo interés en un puesto o persona", agregó.

MMR