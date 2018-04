Ratifica Morena decisión de quedar fuera de “diálogos por la paz”

Chilpancingo

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros ratificó la determinación de mantenerse al margen de los diálogos por la seguridad convocados por el gobierno estatal, aunque no descartó la posibilidad de que algunos de sus candidatos pidan medidas cautelares a título personal.

En Chilpancingo, la dirigencia del Morena coordinó un taller de capacitación para sus candidatos a diputados locales y alcaldes en materia de fiscalización, al término de este sostuvo un encuentro con diferentes medios de comunicación.

Entre otras cosas, dijo que le parece equivocado el manejo que el gobierno estatal le está dando al tema de la seguridad en el contexto del proceso electoral que está en curso.

De primera instancia, Sandoval refirió que en el tema de la seguridad pública no deben existir privilegios para nadie, pues es responsabilidad del Estado garantizar que haya condiciones de gobernabilidad, certeza y confianza para toda la sociedad en el proceso electoral.

Indicó que si no se garantiza la seguridad para los ciudadanos, no se podrá garantizar el desarrollo de una elección libre, de ahí que se pida que haya seguridad para todos y no solo para los candidatos.

Recordó que al igual que en 2015, el nivel de inseguridad, terror hacia la población y supresión de derechos elementales en zonas determinadas del estado se viven ahora, de manera previa a los comicios de 2018.

Por eso dirigió un llamado al gobernador a retomar sus funciones constitucionales, ya que aseguró: "parece que está rehuyendo a la responsabilidad que le implica el encargo; pues ha estado renunciando de manera constante a dicho encargo, pues ha estado llamando a que alguien más tome el tema de la seguridad porque lo rebasa".

A pregunta expresa manifestó: "nosotros nos mantendremos fuera (de los diálogos por la seguridad), pero también quiero ser claro, los candidatos que quieran solicitar esa seguridad, pues nosotros seremos respetuosos de su decisiones individuales".

Aclaró que hasta el momento ningún candidato ha solicitado medidas cautelares por la presunción de alguna amenaza, pero recordó que en otras entidades sí ha sucedido.

MMR