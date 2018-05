Familiares de ex mando de Duarte donaron rancho: Yunes

Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que el Rancho La Cartuja fue donado por familiares de Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública durante la administración de Javier Duarte, y que no hay un convenio de impunidad con el ex funcionario.

TE RECOMENDAMOS: Recuperan otro rancho ligado a Javier Duarte



"No hubo convenio para otorgar impunidad, el Rancho La Cartuja estaba a nombre de la mamá de Arturo Bermúdez y de uno de sus hermanos, lo que se logró fue una donación a favor del gobierno del estado, no pagamos un solo centavo y no hay convenio de impunidad", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Rueda de Prensa https://t.co/TyNomWmRNB — Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes) 3 de mayo de 2018

El Rancho La Cartuja, ubicado en el municipio de Noalinco, fue asegurado el sábado y tiene una extensión de 30 hectáreas, cabañas, una cancha de futbol, plaza de toros, cancha de criquet, lago artificial y un zoológico.

Agregó que tras la donación del inmueble, se detuvieron las investigaciones contra los familiares de Bermúdez, pero no contra el ex funcionario, quien está preso en el penal de Pacho Viejo.

"Hay procedimientos que autoriza el código nacional de procedimientos penales. Hay un criterio de oportunidad para que en caso de que se repare el daño, se pudiera suspender alguna investigación, pero no contra Arturo Bermúdez, él sigue en la cárcel exactamente en la misma condición", puntualizó.

Yunes Linares agregó que no han encontrado indicios de restos humanos enterrados en el lugar, pero que no se opondrá si colectivos de familiares de desaparecidos quieren hacer una búsqueda en el inmueble.

Añadió que los bienes asegurados en el inmueble no serán subastados y que todo será inventariado.

El mandatario estatal informó que el rancho será habilitado como un campamento para jóvenes y que este mes recibirán al primer grupo.

RLO