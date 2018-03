Radicalizan damnificados acciones por falta de pagos del Fonden

Cuernavaca

Damnificados por el terremoto del pasado 19 de septiembre en varios municipios del estado, bloquearon por varias horas la autopista México-Acapulco a la altura de la entrada a esta ciudad, y mantienen en su poder las instalaciones la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para exigir la entrega total de los recursos para la rehabilitación de sus viviendas.

Alrededor del medio día de este lunes, los inconformes resolvieron radicalizar la protesta que iniciaron el pasado jueves cuando acudieron a las oficinas estatales de Sedatu en búsqueda del delegado, Rodrigo Peña, --quien no sólo no acudió, sino que a la fecha no se ha presentado en la dependencia para atender los reclamos--, y anunciaron que en tanto no recibieran atención y resolución a sus demandas, tomarían carreteras y calles de la capital del estado.

Los inconformes, prevenientes en su mayoría del municipio de Jojutla –municipio donde el terremoto dejó la mayor cantidad de casas destruidas- aseguran que pese haber recibido las tarjetas bancarias donde el gobierno federal les depositaría las cantidades prometidas según el resultado del censo de afectaciones, casi seis meses después apenas han recibido 10 o 25 por ciento de las cantidades totales: 120 mil para las afectaciones totales y 30 mil para las parciales del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden).

Además, indicaron en diferentes momentos, que las irregularidades detectadas en nombres, direcciones, titulares y estatus de afectaciones no han sido solventadas pese a las promesas de Sedatu de resolver a la brevedad.

Ana Jiménez Bustos, habitante de la calle Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, aseguró en rueda de prensa de este lunes, que no desocuparán la dependencia hasta que no se resuelva por completo sus demandas, el delegado Rodrigo Peña sea destituido, y el gobierno estatal aclare también cuál ha sido su intervención en el flujo de los recursos y su resolución del conflicto.

Agregó también que por acuerdo de los inconformes, que aún duermen dentro de las oficinas de Sadatu, entre las exigencias está la publicación de un padrón de afectados, que muestre los estatus o calificaciones de las viviendas afectadas, los montos asignados y los montos depositados.

Delegado Sedatu debe ser investigado

Mientras tanto, el gobierno de Morelos, a través de un comunicado, expresó su solidaridad con los afectados, y aseguró que en la resolución de las demandas de los damnificados debe incluirse una investigación del por qué los recursos del Fonden no han fluido adecuadamente.

"Insistimos, no los hemos dejado ni dejaremos solos, la emergencia nos recordó que nadie puede solo, pero unidos lo podemos todo, por ello buscaremos instalar mesas de atención con la autoridad federal, para que explique por qué aún no están los recursos", destaca el despacho de prensa.

Y sostiene: "De igual manera, pediremos la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a efecto de que sean fiscalizados en su totalidad los recursos aplicados durante la gestión de Rodrigo Peña Zepeda, al frente de la delegación Morelos de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu) particularmente en lo relacionado con el rubro de las demoliciones y el manejo del Fondo Nacional de Desastres, Fonden".

Promete Rosario Robles visita a Morelos

Mientras se desarrollaban las protestas, otro grupo de inconformes logró hacer contacto telefónico con la titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, quien se comprometió a estar este martes en Morelos para escuchar las peticiones y resolver las dudas de los damnificados, pero también pidió que se le convocara a funcionarios del gobierno estatal.

En la llamada telefónica, uno de los interlocutores fue el alcalde de Jojutla, Jesús Sotelo Martínez, quien pidió a la titular de Sedatu hacer a un lado la idea de que detrás del movimiento de los damnificados hay intereses político o electorales, por lo que le pidió a la funcionaria federal "más respeto" al deseo de los afectados, al tiempo en que negó también que el movimiento esté relacionado con su deseo de reelegirse como alcalde de aquél municipio.

