“Quisiera que me dijeran: señora, ahí está su hija”

Morelos

Aquel 19 de septiembre, Dalia Aro Comonfort se convirtió en heroína. Trató de poner a salvo a su madre y logró sacar a su hijo de la casa, pero ella no alcanzó a huir, murió al quedar bajo los escombros.

Jesús, de 8 años, y Rodrigo, de 5, quedaron huérfanos de madre. Frente a los escombros de la casa de su abuela, la recuerdan amorosa. La tristeza se refleja más en el pequeño Rodrigo, quien platica con el retrato de su mamá. En cambio, el hermano mayor luce tranquilo, asegura que ella “ahorita está aquí”.

En la calle polvorienta, donde los trabajos de remoción de escombros continúan, narra el trágico momento. Después de que su madre los recogió de la escuela, fueron a la casa de su abuela, en la Privada de Allende 105, en el centro de Jojutla, Morelos. A Dalia le tocaba cuidar a su mamá, Leodegaria Comonfort, quien se encontraba en cama, dolida por la muerte de su esposo, fallecido dos meses atrás.

“Iba llegando de la escuela con mi hermano, como mi abuelita iba a traer el hielo en un carrito, me metí a dejarlo hasta adentro, como mi papá (estaba en el patio), mi mamá sacó su ropa a tender. Mi abuelita estaba acostada y empezó a temblar”, cuenta el pequeño Jesús.

Sentada debajo de una lona colocada en la casa de enfrente, con fracturas en el brazo derecho, Leodegaria también rememora el instante; su casa se conformaba apenas por tres cuartos, uno pequeño a la entrada, el más grande en medio y al fondo la cocina, donde su nieto se encontraba al momento del temblor.

“Que me paro de la cama por mi nieto el mayor, a traerlo, a la cocina. Mi hija regresa por nosotros. ¡‘Mami, mami, está temblando’!, me grita”.

El niño continúa: “Allí donde estaba el cuarto chiquito me abrazaron las dos, pero mi papá gritó a mi mamá y volteó, me pasó con mi papá y cuando me jaló se cayó la casa”.

“Alcanzó a dárselo y su papá lo jala, cuando se nos viene todo encima, yo quedé atrapada entre los escombros, aquí estoy, pero desgraciadamente ella perdió la vida, porque todo el peso le cayó”, lamentó Leodegaria.

Pasaron tres horas para que sacaran a doña Leo; retirar los restos de Dalia tomó cinco horas.

“A veces quisiera que las personas que vienen a apoyarnos me dijeran: Señora, ahí está su hija”, dijo.

Hasta el momento han recibido víveres, pero ninguna dependencia u ONG ha ofrecido el apoyo para garantizar el futuro de los pequeños.

Ayer, la familia recibió la visita de Scholas —fundación del papa—, quienes oraron por Dalia. Héctor Sulaimán, presidente del consejo asesor de Scholas México, expresó que el objetivo es “curar el terremoto interno de las familias, ese es el mandato del papa Francisco”.

Las brigadas de la organización estarán completas hacia noviembre, México es la cuarta sede de Scholas, además de las que ya existen en Roma, España y Argentina, donde surgió el concepto. “Esto debe de ser de mucha alegría para México porque representa el apoyo constante y presencia del papa”.

A petición del papa, llegaron a México para planificar actividades con niños y jóvenes, a través del arte, la tecnología y el deporte, en las comunidades más afectadas por los sismos.