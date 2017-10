Queremos justicia, no condolencias del gobierno de Guerrero

Chilpancingo

Dirigentes sociales, familiares y vecinos de la cabecera municipal de su natal Ahuocotzingo, dieron el ultimo adiós al dirigente el Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo, quien fue sepultado junto a su esposa, la señora Lucila Hernández Dircio.

TE RECOMENDAMOS: Condena Astudillo homicidio del fundador del PRD

"No queremos las condolencias del gobierno, queremos justicia", dijo con voz quebrada Norma Mesino Mesino, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), poco antes de que los féretros de Ranferi y su mujer fueran depositados en la tierra.

Ella dijo que poco a poco, los hombres y mujeres del movimiento social han sido abatidos en condiciones reprochables, para ello citó el caso de Arturo Hernández Cardona, líder del Movimiento Azteca (MOVAZ) asesinado presuntamente a manos del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, vinculado con el cartel de Guerreros Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Asesinan a ex líder del PRD en Guerrero y a su familia

En el cortejo fúnebre estuvo el dos veces candidato a gobernador Félix Salgado Macedonio, quien se refirió a Ranferi como un verdadero luchador social, un hombre honesto que no merecía una muerte como la que sufrió, calcinado junto con su esposa, suegra y su chofer.

Hasta ese municipio ubicado en la Montaña baja de Guerrero se desplazó la señora Martha Obeso, viuda de Armando Chavarría Barrera, el líder del Congreso local asesinado en su domicilio particular la mañana del 20 de agosto de 2009.

Ella consideró que este caso vuelve a dejar en evidencia el nivel de impunidad que se padece en Guerrero, ya que los delincuentes tienen la posibilidad de incurrir en excesos como los que padecieron Hernández Acevedo y su familia.

Acudió también la ex diputada federal Rosario Merlín García, el ex dirigente estatal del PRD Misael Medrano Baza, el dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD) y el ex guerrillero Saúl López Sollano.

MMR