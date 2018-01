Programa Beca salario frena deserción de estudiantes en Morelos: Graco

Ciudad de México

El programa universal Beca Salario evita que jóvenes estudiantes abandonen sus estudios y los aleja de la delincuencia, afirmó el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

Agregó que dicho programa ha dado resultados al posicionar al estado como una de las entidades con mayor cobertura educativa. "La educación, es la mejor inversión".

Hace cinco años, Graco Ramírez asumió la gubernatura, de un lugar famoso por la corrupción, violencia extrema y redes obvias entre autoridades con grupos vinculados al narcotráfico, carente de una policía organizada, además de faltas de empleo y educación para la población.

En 2012 el deterioro del tejido social provocaba que menores como "El Ponchis" de Jiutepec y el "Mojo" de la Carolina en Cuernavaca, dejaran de asistir a la escuela para ponerse al servicio de los cárteles de las drogas en calidad de sicarios.

El abandono escolar de educación media superior y superior colocaba a Morelos en los últimos lugares a nivel nacional, es por ello que el presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), convirtió en ley, el Programa Beca Salario.

Tras un diagnóstico de la situación en la tierra que lideraba Arturo Beltrán Leyva, se observó que no bastaba solo combatir la inseguridad en la entidad con la policía, habría que darse a la tarea de reconstruir el tejido social.

Desde su campaña en 2011 el mandatario aseguró o "La educación, es la mejor inversión". Se percató que muchos jóvenes ante la falta de oportunidades, hacían de la integración a las filas de la delincuencia organizada, su forma de vida. Y también, que es más caro mantener a un muchacho en la cárcel (mil 200 pesos diarios y muchas veces sin posibilidad de rehabilitación), que hacer que permanezca en las aulas.

Pese a la oposición, el Programa Beca Salario inicia su implementación en Morelos, en agosto de 2013, actualmente 120 mil beneficiarios, estudiantes de escuelas públicas, de tercer año de secundaria hasta universidad. Hoy casi 120 mil jóvenes gozan del beneficio. En cuatro años Morelos ha logrado que 40 mil jóvenes continúen en las aulas.

Graco Ramírez se percató de la deserción escolar en bachillerato; baja eficiencia en secundaria y nivel superior; mala calidad educativa; inseguridad en espacios públicos, además de falta de empleo y desaceleración de la economía.

Las cifras de Beca Salario

El apoyo es de 300 pesos para los estudiantes de tercero de secundaria, 500 para los de preparatoria y 700 universitarios.

Es fundamental que las escuelas estén en buenas condiciones para que los alumnos puedan estudiar y los maestros impartir clases.

Nunca antes se ha trabajado en mejorar la infraestructura educativa, con una inversión de más de 823 millones de pesos.

Las Escuelas de Tiempo Completo pasaron de 284 a casi 600, en beneficio de más de 90,000 estudiantes; y 385 planteles cuenta con comedores escolares y atienden a más de 10,000 niños.

Este gobierno ha invertido en la ampliación de la infraestructura educativa en los niveles medio y superior, para que los jóvenes morelenses puedan continuar sus estudios de bachillerato y profesionales.

El cambio de vida tras recibir la beca

Camila Galván Salgado estudiante de la Dirección General de Educación Tecnológica (DGETI), recuerda que en administraciones anteriores no podía pagar su reinscripción completa, pero con el programa Beca Salario, ya no se preocupa por esa situación.

"Cada día 20 compro mi material, en algunas ocasiones compro mis zapatos o tenis; si me quedan 200 pesos que no gasté en mis útiles, se los doy a mi mamá para que compre despensa que ya no hay, las tortillas. Trató de extender esos 500 pesos para que me alcance bien para todo".

En medio de la nostalgia, doña María, mamá de Camila, asegura que este tipo de programa "es de mucha ayuda para madres como uno, es muy difícil estar estudiando y no tener los medios, esta es una aportación muy buena".

Otro testimonio es el que comenta Salma Arrollo Ortega, estudiante de preparatoria, quien afirma que gracias los recursos de Beca Salario no ha abandonado los estudios.

"Los únicos requisitos para tener la Beca es estar en una escuela de gobierno. Cuando tenemos el recurso podemos ayudar a nuestra comunidad, 500 pesos parecen muy poco pero si los sabes administrar si alcanza para cubrir nuestras necesidades".

Comparar los libros en ocasiones es muy complicado, reconoce Jorge Barrera Lara, del Instituto de Ciencias de la Educación, quien afirma que con Beca Salario ha podido certificar sus materias de inglés.

"Los libros son muy caros o las copias son demasiadas, así como el transporte, me ha ayudado, sin Beca Salario mi vida sería más complicada o incluso desertaría".

Claudia Aguirre Zapara, estudiante de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, y Fernando Villalba Ramos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), añaden que el recurso de Beca Salario lo utilizan para el pago de pasajes y alimentos.

El coordinador de la Escuela de Náhuatl, Alejandro Maya, dice que con esta iniciativa del gobernador Graco Ramírez, se están preservando los dialectos en el estado.

Jonathan Castellanos, del Colegio de Bachilleres Hueyapan, afirma que con Beca Salario se está rescatando el náhuatl. "Mis padres ya no tenían para apoyarme con mis estudios de esta lengua, sin embargo, ahora mes con mes cuenta con dinero para seguir adelante".

Yesenia Castellanos, estudiante de Turismo, comenta que por su carrera necesita viajar y en ocasiones no lo podía hacer porque no tenía posibilidades, "Beca Salario ha sido de gran ayuda".