PRI designa candidatos a diputados en Guerrero

Acapulco

Integrantes de la Comisión Política Permanente del PRI en Guerrero designaron por mayoría absoluta las fórmulas de los candidatos a diputados locales, listado que encabeza Héctor Apreza Patrón.

Durante la tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Político del PRI, que se realizó en Acapulco y a la que asistieron 83 consejeros, los militantes ratificaron las candidaturas.

En el listado de los aspirantes por la vía plurinominal están Héctor Apreza Patrón, Verónica Muñoz Parra, Heriberto Huicochea Vázquez, Araceli Alvarado López, Jorge Salgado Parra, María Adame, Humberto Días Villanueva, Greta Ventura Lemus, Eblem Echeverría Arroyo, y Katherine García Castillo.

A la reunión, que se realizó en el hotel Fiesta INN en la zona Diamante, acudieron el gobernador, Héctor Astudillo, así como el candidato del PRI al municipio de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, el aspirante al senado Manuel Añorve Baños y otros militantes del instituto partido.

En entrevista, Héctor Astudillo Flores, dijo que la designación de los candidatos a diputados locales plurinominales del PRI fue resultado de diálogos y no de imposiciones.

“Cuando las imposiciones se dan, cuando los compadrazgos aparecen, o candidaturas incomprensibles o inexplicables, es cuando se generan los grandes problemas. A mí me han criticado de no tener equipo, puedo no tener equipo que se diga cercano a mí y he llegado a ser gobernador”, sostuvo.

