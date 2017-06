Presentan acción penal contra 12 funcionarios de Guerrero

Chilpancingo

El titular de la Auditoría General del Estado (AGE), Alfonso Damián Peralta, informó que el órgano fiscalizador a su cargo ya inició procedimientos administrativos disciplinaros y presentó tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra 12 funcionarios públicos de tres ayuntamientos, por no presentar el informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

Entrevistado al término del curso de lineamientos para la conformación del informe financiero correspondiente a los meses Enero-Junio 2017, dirigido a entidades paraestatales, poderes del estado y órganos autónomos, informó que los municipios sancionados son Cochoapa el Grande, Leonardo Bravo y Tlalchapa.

Detalló que las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General del Estado son por diversos delitos, entre ellos peculado, y advirtió que además de las sanciones legales, los funcionarios responsables también podrán ser sancionados de manera administrativa.

"La Fiscalía estará haciendo las investigaciones correspondientes, y en su caso estará ejecutando las sanciones que ellos consideren pertinentes. En cuanto a la Auditoría General del Estado, nosotros estamos llevando a cabo los proceso de fiscalización, aún cuando ellos no presentaron cuenta pública, nos vamos a estar pronunciado al respecto, a la par les iniciamos procedimientos administrativos y disciplinarios que terminarán en multas y probablemente en inhabilitaciones", comentó.

Damián Peralta explicó que las multas administrativas equivalen a entre mil y dos mil días de salario mínimo, que ascienden a 80 mil pesos la más baja, y 160 mil pesos la más alta, las cuales no podrán ser pagadas de recursos del erario público, pues los sancionados tendrán que acreditar el origen del dinero utilizado para cubrir las multas.

Asimismo indicó que la aplicación de sanciones son de manera individual para presidentes municipales, síndicos procuradores, tesoreros y directores de obras, quienes de acuerdo a la ley, son los responsables del manejo de los recursos de cada ayuntamiento.

Respecto al tiempo de sanción, dijo que el procedimiento administrativo disciplinario termina siendo un juicio, en el que ambas partes tendrán que aportar pruebas en su favor, lo cual alarga los procesos para la emisión de la sanción respectiva.

"Por parte de la auditoria, la resolución de nuestros procedimientos administrativos a más tardar en el mes de septiembre la estaremos determinando, pero no es definitivo, pero es importante, ellos pueden recurrir a otras resoluciones, y ahí nos enfrascamos en tribunales y juzgados que están en ley y no dependen de nosotros, eso es por el tema administrativo, por el tema penal, la fiscalía ya me ha comunicado que está poniendo celeridad a las averiguaciones previas con el fin de poder derivar en las sanciones correspondientes", dijo.

No obstante la falta de entrega de cuenta pública de los tres ayuntamientos, Damián Peralta señaló que en los últimos tres años se ha incrementado el porcentaje de cumplimiento, que pasó de menos del 50 por ciento, a cerca del 96 por ciento, lo cual atribuyó a una mayor conciencia de los servidores púbicos, y que la Auditoría General del Estado está poniendo sanciones más rápido.

MMR