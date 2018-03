Presenta PRI-PVEM a sus candidatos al Senado por Oaxaca

Oaxaca

La alianza electoral PRI- Partido Verde presentó como sus cartas fuertes al Senado, al ex secretario de Desarrollo Social, Raúl Bolaños Cacho y al ex secretario de Administración y ex alcalde de esta ciudad, Javier Villacaña.

En conferencia de Prensa, Bolaños Cacho, señaló que su proyecto no está basado en intereses personales, sino en una causa común que es la "unidad a todos los oaxaqueños" y que el 1 de julio demostrará de qué está hecho al derrotar con una mayoría de votos ciudadanos a sus principales oponentes.

Informó que el pasado 15 de marzo presentó su solicitud de registro de candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE), teniendo como suplente al ex secretario de Administración, Javier Villacaña Jiménez, cuya experiencia, dijo, complementa la juventud y frescura que representa como símbolo de la nueva generación de políticos oaxaqueños que trabajan para vencer las grandes adversidades que atañen a todos.

Dijo que su fórmula reitera su compromiso con el fomento del empleo, la competitividad, y el desarrollo sustentable, además del compromiso de la transparencia y rendición de cuentas.

Confiando en que representa las simpatías y anhelos de los electores, Bolaños Cacho, afirmó que la suma de voluntades hace real cualquier sueño, 'este es el primer equipo con el que haremos posible lo deseado'.

Además, dijo que será el candidato de la riqueza espiritual, para los pueblos, "por ello, le digo al pueblo que no estoy solo, que las cosas en equipo son mejores y la suma de voluntades hace posible el mejor anhelo.

"Agradezco a los destacados oaxaqueños que con honorabilidad han servido a los ciudadanos a lo largo de su trayectoria, destacó al presentar a cada uno de los que lo acompañarán en la contienda".

Entre las personas que forman parte del equipo de campaña del aspirante al Senado, se encuentran: Marco Antonio Hernández Cuevas, ex diputado federal, quien será coordinador general de la campaña; en tanto el coordinador operativo será Manuel Acevedo Cruz; el Coordinador de Logística, Germán Cruz Martínez; la Coordinadora de gestión social, Ángeles Cabrera Cruz.

Así como Luz Divina Zárate, como vocera general y Moisés Molina, como jefe de la oficina del candidato.

MMR