Por ser mujer no la dejaron ser síndica hacendaria en Oaxaca

Oaxaca

La psicóloga Mónica Morales Bernal, hizo campaña en la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano y ganó para ser síndica hacendaria en el ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, pero el presidente municipal de la comarca, Manuel Javier García Ramírez no la deja tomar posesión de su encargo tan solo por ser mujer.

Ante la negativa de poder asumir su puesto, Morales, hizo valer un recurso de queja ante la sala del Tribunal Electoral Estatal (TEE) que resolvió reinstalarla en su cargo, pero de nueva cuenta el alcalde de San Jacinto Amilpas se volvió a oponer, por lo que ahora la quejosa acudió ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que termino por fallar a su favor.

Ahora el munícipe enfrente una demanda penal por desacato de un mandato judicial y la Cámara de Diputados podría iniciar en su contra un proceso de juicio político para revocarle el mandato.

Mónica Bernal narró el calvario que sufrió casi un año y medio en los tribunales para que se garantice y respete a plenitud sus derechos políticos.

"No puedo concebir que por ser mujer no se me haya permitido, ni dejado asumir mi cargo de síndica hacendaria, tan solo porque el presidente municipal es un misógino y no le gusta trabajar con mujeres y prefirió designar en el puesto a un cómplice de sus actos de deshonestidad y corrupción", apuntó.

Al preguntarle por qué el presidente municipal no la quiso reconocer, aseguró que fue una cuestión de género y también porque no le convenía a sus intereses, ya que en mi lugar puso a una persona afín a su grupo que le ha ayudado a tapar sus actos de deshonestidad.

"El violento mis derechos de mujer para tener los recursos a manos llenas y que nadie se le interpusiera y le replicara por el mal uso que les está dando", indicó.

En mi caso se me negó el poder de ejercer el cargo que me dieron, para lo que la gente me eligió, de alguna manera, esto, vulnera mis derechos por razones de género.

Consideró que éste es un momento apropiado para hacer de conocimiento de las autoridades y se tome cartas en el asunto, y que no solo esto ocurre en el municipio de San Jacinto Amilpas, sino en muchos más y relacionados con esta alianza PAN-PRD, que es una triste historia que se ve a estas alturas, y pidió que se haga justicia para nosotras, como mujeres que somos y que tenemos los mismo derechos políticos que los hombres.

Mónica Morales Bernal, dijo sentirse defraudada por la actuación de los partidos políticos que solo utilizan a las mujeres para capitalizar votos, pero ya una vez en el poder, las agreden y las violentan en sus derechos políticos.

Porque no se les permite estar en cargos y puestos de importancia, sino siempre de suplentes o de relleno.

Por ello anunció que optó por presentar su renuncia al partido que la postulo, en este caso el PRD e hizo valer un nuevo recurso legal ahora por la vía civil para que le se indemnice por el prejuicio y daño moral y económico causado.

MMR