Un policía en riesgo de perder la vista y el oído tras enfrentamiento

Tlaxcala

Los 34 integrantes del cuerpo de seguridad del municipio de Ixtenco exigen a Giovanni Aguilar, primer regidor del ayuntamiento en funciones de presidente municipal, que ofrezca garantías a los uniformados.



Pues derivado del enfrentamiento registrado el pasado 14 de marzo, cuatro elementos necesitan atención médica, uno de ellos está perdiendo el oído y la vista, y los afectados están sufragando sus gastos de manera personal.



Encabezados por el director Elías Ranchero, exigieron que se les permita retomar sus funciones de vigilar y resguardar al municipio y garantizarles que no serán amedrentados por integrantes del movimiento pacífico que mantiene el control en el ayuntamiento desde el pasado 14 de marzo.



En conferencia de prensa realizada en la delegación Huamantla de la policía estatal, los elementos de seguridad refirieron que en días pasados durante un intento de realizar recorridos de vigilancia por el municipio de Ixtenco, el director Elías Ranchero y tres elementos más fueron detenidos por un grupo de pobladores y los regidores Raúl Mauricio García, y el regidor con funciones de alcalde, Giovanni Aguilar, quienes les impidieron continuar con su labor bajo el argumento de que habían sido desconocidos como elementos de la corporación municipal luego del enfrentamiento violento que se registró el pasado 14 de marzo que dejó personas lesionadas y daños materiales.



"Tenemos los pases de lista diarios del personal que está activo, todos tenemos nombramientos vigentes, credencial oficial y fungimos como servidores públicos hasta el momento, porque no se nos ha notificado nada oficial que por derecho no correspondería, pero no hay atención por parte ninguna autoridad de su cabildo, las patrullas están en Huamantla y solicitamos que nos atienda con base en el artículo octavo constitucional que tenemos como mexicanos", señalaron.



Indicaron que Giovani Aguilar tiene como elementos de seguridad a un grupo de personas que son vigilantes, "no son policías, por lo que exigimos, con todo respeto, una solución pronta, para beneficio de la sociedad".



Señalaron que los 34 elementos, incluyendo al director y al enlace se les ha cubierto el pago, pero no a todos, algunos quedaron pendientes, por lo que ya se le envió el oficio al regidor, "pero no hay respuesta y no sabemos si nos va a pagar esta quincena que está corriendo, el mes pasado sí, pero faltan unos 8 elementos de recibir su pago de la última quincena de abril", puntualizó.





ARP