Pescador desaparecido ya está en su casa, confirma Yunes

Veracruz

El líder de pescadores, Henry Márquez Escudero, que había desaparecido desde el sábado en Tamiahua, ya se encuentra en su casa, confirmó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en rueda de prensa realizada este lunes en el WTC Veracruz.

TE RECOMENDAMOS: Pese a manifestaciones rinde protesta alcaldesa de Tamiahua

Dijo que no sabía los motivos de su desaparición, pues esperan su compareciera ante las instancias de justicia para que declare sobre el caso.

"Esta mañana ya está en su domicilio, se ha presentado una denuncia, se está investigando cuales fueron las razones de la desaparición, hasta este momento no se tiene información más a fondo hasta que él no declare, no se ha presentado a declarar, lo que está certificado es que oficialmente ya se encuentra m en su domicilio en la cuidad de Tuxpan".

El mandatario estatal señaló por otro lado que el domingo rindieron protesta como alcaldes en plena estabilidad y paz social 193 ediles, incluyendo tres consejos municipales ,18 más lo hicieron este lunes y en la tarde lo haría el último ayuntamiento, el de Landero y Coss.

El fin de año fue estable en seguridad pública afirmó el mandatario estatal.

Finalmente negó que haya comprado un reloj de seis millones de pesos que escondió; asegura costó 30 veces menos y lo compró con su dinero como auto regalo por sus 65 años.

Se lo quitó porque le estaba molestando no para evitar que le vieran el mismo.

Amenazó con denunciar la próxima semana por daño moral al Universal por publicar lo que dijo es una "mentira".

MMR