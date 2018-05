No sabemos por qué mataron a Carlos Huerta, no escribía de 'narco': amigo

Ciudad de México

Juan Carlos Huerta, periodista asesinado el martes en Villahermosa, Tabasco, no escribía sobre temas relacionados con el narcotráfico, por lo que desconocemos por qué lo mataron, dijo Enrique Lodoza, amigo del comunicador.

TE RECOMENDAMOS: Asesinan a periodista en Villahermosa, Tabasco

"Eso quisiéramos cuando menos saber; insisto, hemos platicado y no podemos encontrar una motivación lo suficientemente fuerte, leía yo en algún portal de noticias que era especializado en temas de narcotráfico, pero no eran sus temas, era más un periodista de índole social, atacaba mucho lo social y el tema político, pero no hablaba de temas de narcotráfico", dijo Lodoza en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Dijo que el periodista no comentó a sus amigos cercanos estar peocupado por su seguridad.

"Platicando con varios de nuestros amigos, un circulo cercano (...) Nadie refiere un comentario por parte de él que le preocupara su seguridad, su preocupación era sacar este proyecto", dijo.

Lodoza comentó que un día antes del asesinato del periodista, éste comió con el fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela, a quien tampoco manifestó alguna preocupación.

"El fiscal, en una entrevista que hace otro grupo de medios, refiere que comió con él, el día anterior; y yo se lo pregunté también: 'tú comiste con él ¿Te dijo algo? No, nada, absolutamente nada, no me refirió verbal ni corporalmente ninguna situación que pudiera preocuparle'. Supongo yo que quien se lo hubiera podido decir algo era al fiscal, pero no, tampoco ahí dijo nada", detalló.

Lodoza dijo que la PGR visitó las instalaciones de la radiodifusora en la que trabajaba Juan Carlos Huerta, pero que no han asignado vigilancia especial para sus compañeros, como sí sucedió con la familia de Huerta.

"Vino gente de la PGR, supongo que es parte del protocolo, pero una vigilancia personal como tal, no", señalo.

RLO