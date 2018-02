'Periodicazos’ solo sirven para matar moscas: gobernador de Nayarit

Nayarit

Ante las constantes críticas a su gobierno en temas de seguridad, económicos y educativos, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García recomendó a sus funcionarios hacer oídos sordos a los señalamientos de los medios de comunicación y afirmó que los periódicos solamente sirven para espantar las moscas.

En un evento en el municipio de Compostela donde entregó obras de infraestructura urbana, el ejecutivo estatal aseguró que a cinco meses de su toma de protesta el 19 de septiembre del 2017, se le han dado resultados al pueblo de Nayarit.

"Ustedes depositaron su confianza, donde ganamos con más del 13 por ciento de diferencia y mi estilo he delegado la confianza en personas honorables que me tienen que dar resultados para dar la cara de frente y traer obras".

Echevarría añadió que por ello seguirá impulsando obras para traducirlo en rescatar talentos, una mejor calidad de vida "así síguele echándole ganas Ricardo (Secretario Obras Públicas).

Y remató con la frase que le atribuyó a su padre el ex gobernador del estado, Antonio Echevarría Domínguez y al ex gobernador Rogelio Flores Curiel "los periodicazos dijera mi padre, solamente sirven para espantarse las moscas y ahora que todo mundo en las redes sociales se cree periodista, esos tampoco ni los lean, lo que quieren es chayote, pero como no les voy a dar chayote, así que les digo a mis funcionarios, oídos de pescado para que ni los oigan, ni los vean, vamos bien, la gente nos ha calificado bien, les hemos regresado la justicia".

Echevarría García refirió además que hace 12 años en Nayarit, la justicia se maneja con pistola en mano "la maneja una sola persona con una pistola en el escritorio, tuvieran o no la razón, de todos modos le sacaban dinero".

Indicó que hoy en la Fiscalía de Justicia se imparte justicia, nadie por encima de la ley en el estado.

En Nayarit en la lucha contra la delincuencia organizada ha dejado en cinco meses 364 personas ejecutadas a manos presuntamente de la delincuencia organizada, 400 denuncias de personas desaparecidas de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía de Justicia y 67 cuerpos exhumados en 12 fosas clandestinas en los municipios de Xalisco y San Blas.

MMR