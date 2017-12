Alcaldesa hace “su travesura”: un parque de Avengers en Veracruz

Ciudad de México

Desde el 20 de diciembre , el municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, está custodiado por los Avengers y la Liga de la Justicia. Según la alcaldesa CynthiaMontalvo, se va contenta de su administración, porque la inauguración del “Parque de los superhéroes” — ubicado en la carretera principal del municipio a la altura de la colonia Las sirenas— es “su mejor travesura”.

Y cómo no, si para su construcción se utilizaron 360 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, FORTAMUN. ¿La paradoja? Ixhuatlancillo es un municipio con varios problemas de rezago social.

Según datos de Sedesol, en 2015, 47.65 por ciento de su población mayor a 15 años no había completado la educación básica; 20.5 por ciento no tenía acceso a servicios de salud; 33.06 por ciento no disponía de un refrigerador y el porcentaje de rezago educativo general era de 29.90.

Además, 7.37 por ciento vivía en casas con piso de tierra y 7.06 de los niños entre 6 y 14 años no asistían a la escuela.

Pero para la alcaldesa Montalvo nada de eso importa, porque “todos en alguna ocasión hemos visto esas caricaturas o películas en los cines” y “la construcción de este parque [es] para toda la familia”.

