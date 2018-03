PAN prueban creación de ley antiservidores públicos en Chihuahua

Chihuahua

Luego de que los diputados del PRI, PVEM, PT Morena y PRD abandonaran la sesión, la mayoría panista y el diputado del PES, Israel Fierro, crearon al 'vapor' la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, "para perseguir a los enemigos del Gobierno de Chihuahua", indicaron los inconformes.

Al quedar 18 legisladores en el recinto legislativo, los 15 diputados del PAN, y el diputado del PES, votaron a favor del dictamen que fue presentado por la diputada y el diputado del PAN, Laura Marín y Miguel La Torre, absteniendo su voto, el diputado del MC, Miguel Vallejo y la presidenta del Congreso de Chihuahua, de extracción priista, Karina Velázquez Ramírez.

La 'corredera' de los 15 diputados de las cinco fracciones parlamentarias, se dio cuando la diputada panista Citlalic Portillo, solicitó que se incluyera en el orden del día la citada ley, la cual no era esperada por las diputadas y diputados, pues además, este lunes se canceló la reunión de la Junta de Coordinación Política en la que se discutiría este tema.

Una vez que se aprobó la creación de esta ley, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Isela Torres Hernández, dijo que la "norma" se dirigió de entrada a los magistrados Gabriel Sepúlveda Reyes y Javier Ramírez, quienes lograron un amparo para que se les restituya en el Poder Judicial, del cual fueron suspendidos por presuntos ilícitos.

"La intención del Partido Acción Nacional de aprobar el dictamen de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, responde solamente a las venganzas del gobernador Javier Corral Jurado y no a la justicia que merecen los chihuahuenses", agregó la priista.

Por su parte, la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, dijo: políticamente estamos de acuerdo con esta iniciativa de juicio político, por supuesto que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en la forma en la que lo quieren hacer.

"Hasta ayer (lunes) yo tenía entendido que no se subía nada sin antes pasar por la Junta de Coordinación Política, entonces no se vale que nos engañen, que nos manipulen... La bancada del PAN aprobó un "Frankenstein" legislativo, que no será de utilidad, al no estar apoyada por todas las fuerzas políticas", precisó.

En este sentido, el Congreso del Estado informó que lo anterior se da a raíz de las reformas constitucionales para la creación de los sistemas anticorrupción a nivel nacional y en los diferentes del país, por lo que en Chihuahua fue creada esta ley, la cual será referente para que la percepción de la población ya no sea que los servidores públicos son intocables para la justicia.

La diputada Laura Marín y el diputado Miguel La Torre, en su carácter de integrantes de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, manifestaron que esta ley servirá para contribuir y robustecer las acciones en contra de la corrupción.

Añadieron que de esta manera se tomarán las medidas necesarias para que las políticas públicas y los ordenamientos legales coadyuven en el combate a la corrupción y a la impunidad, generando con ello un cambio en las dinámicas sociales para que la ciudadanía esté segura de que en caso de que alguna persona dedicada al servicio público que cometa alguna falta o delito será procesada y sancionada.

MMR